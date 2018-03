Resa di conti 5 Stelle | franano le amministrazione di Pomezia e Nettuno

Palermo calcio - mercoledì la Resa dei conti sul fallimento : mercoledì 21, ore 9. E' fissata per quel giorno l'ultimo confronto fra Palermo e Procura sulla procedura di fallimento del club di via del Fante. Un'udienza che rischia di essere la resa dei conti fra ...

Europa e presidenza delle Camere - Resa dei conti tra Berlusconi e Salvini : Il primo vertice del centrodestra si è svolto all’insegna del «qui comando io». Ovviamente non lo ha detto ma lo ha fatto capire in tutti i modi Matteo Salvini nonostante a Palazzo Grazioli il padrone di casa si chiami Silvio Berlusconi. E di solito, in passato, è sempre stato lui a comandare. Ma il sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia port...

Resa dei conti Gran Bretagna-Russia sull'ex spia. Europa e Stati Uniti con la premier May : Rullano i tamburi di guerra, anche se per ora è guerra di parole, fra Londra e Mosca sulla vicenda del tentato avvelenamento con un micidiale agente nervino, domenica 4 marzo a Salisbury, dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia. Una vicenda che si colora di nuovi misteri, fra accuse incrociate, sospetti sempre più tenebrosi, minacce ormai incombenti di sanzioni e contro-sanzioni, ombre di rappResaglie diplomatiche ...

La Resa dei conti nella direzione del Partito Democratico Video : Il giorno della resa dei conti nel #Partito Democratico. Questo pomeriggio, quello che era il primo Partito italiano fino allo scorso 4 marzo [Video], dara' vita a un nuovo corso facendo calare il sipario sull’era Renzi. Scenari possibili Il futuro del PD è quanto mai incerto [Video]. Incerto perché non si sa chi sara' il successore dell’attuale segretario, e incerto perché non si capisce quali saranno le modalita' che dovrebbero portare al ...

La Resa dei conti nella direzione del Partito Democratico : Il giorno della resa dei conti nel Partito Democratico. Questo pomeriggio, quello che era il primo Partito italiano fino allo scorso 4 marzo, darà vita a un nuovo corso facendo calare il sipario sull’era Renzi. Scenari possibili Il futuro del PD è quanto mai incerto. Incerto perché non si sa chi sarà il successore dell’attuale segretario, e incerto perché non si capisce quali saranno le modalità che dovrebbero portare al nuovo capo politico dei ...

Pd - la Resa dei conti. Prima mossa? Delrio segretario (preferito da Renzi). In ballo la linea opposizione-sostegno a un governo : Il percorso di dolore è ancora lungo. L’elaborazione del lutto non è nemmeno ancora cominciata: si intrecciano nomi, numeri, dichiarazioni, politichese. Un frappè di cifre e lettere che non può fare da terapia, se non in un tempo non prevedibile: il Pd è tramortito e oggi, al Nazareno, cercherà di capire da dove cominciare, quale sia la strada. In direzione il presidente Matteo Orfini leggerà la lettera di dimissioni del segretario Matteo ...

Banche - conti in ripResa : i migliori dall'inizio della crisi : In base al IV Rapporto sui Mercati Bancari Europei messo a punto dall'Abi, i bilanci 2017 dei maggiori gruppi europei confermano che 'la ripresa dell'economia si riflette positivamente sulla dinamica ...

La Resa dei conti nel Pd Tutti padri della sconfitta - Pippo Russo idee - : ... di arroganza del potere, di massacro del merito a beneficio della strizzatina d'occhio, di assoluto disconoscimento se non disprezzo del bene comune e della buona politica. Così abbandonando la ...

Elezioni - benedizione della Chiesa al M5S? Bagnasco : “Non bisogna avere paura”. Ma arriva la Resa dei conti tra i vescovi : Dopo la benedizione di san Gennaro, per Luigi Di Maio potrebbe arrivare anche quella della Chiesa. Era il 19 settembre scorso quando l’allora candidato premier del Movimento 5 Stelle si presentò nel Duomo di Napoli per assistere al miracolo del patrono dei partenopei. Un bacio, quello Di Maio al sangue di san Gennaro, che fece il giro del mondo e fu subito letto come un chiaro invito al dialogo indirizzato alle gerarchie d’Oltretevere. Appena ...