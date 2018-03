Renzi | ' Morto l' ultimo sopravvissuto alla strage di Marcinelle | i migranti eravamo noi'

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 marzo : Renzi uccide un Pd morto. Ma tutt’intorno è fuggifuggi • Di Maio : “Pronti al governo” : Ultimo giro Renzi se ne va al ralenti: “Prima si faccia il governo” Dimissioni postdatate – Il segretario annuncia l’addio, ma solo dopo la chiusura dei giochi: vuole evitare l’accordo con “gli estremisti”. Tradotto: niente stampella al M5S di Wanda Marra Quelli che… di Marco Travaglio Quelli che è fatta. “Grillini ridimensionati, Salvini dietro Berlusconi… per sfangarla domenica e ripartire da lunedì con una certa ...

MATTEO Renzi E' MORTO/ Segretario Pd fotografato in una bara : macabra bufala vestita da satira : Manifesti diffusi per tutta la città di Pomigliano in attesa della visita del Segretario del Pd fotografato MORTO dentro una bara, iniziativa degli operai della Fiat(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:07:00 GMT)