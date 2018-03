Renzi | “i genitori dell’ex premier indagati a Firenze | fatture false”

Fatture sospette per i genitori di Renzi : Indagati per false Fatture. Laura Bovoli e Tiziano Renzi, rispettivamente madre e padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono al centro di un'indagine della Guardia di Finanza per due Fatture, emesse da due società facenti capo ai genitori di Renzi, che non sembrano corrispondere a effettive prestazioni o comunque appaiono gonfiate.Scrive La Repubblica:I genitori di Renzi devono spiegare alcuni rapporti fra le loro ...