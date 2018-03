Real | Zidane guarda avanti | “Avrei evitato la Juve”

AVVERSARIA JUVENTUS E' Real MADRID/ Quarti Champions League : i bianconeri ritrovano Zidane dopo la finale 2017 : AVVERSARIA JUVENTUS è il REAL MADRID, sorteggio Quarti Champions League. Al prossimo turno si replicherà la finale 2016-2017 della prima coppa in Europa.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:22:00 GMT)

PSG-Real Madrid - Zidane : 'Astori? Che tragedia. Penso alla famiglia e alla figlia' : Vittoria all'andata per 3-1 al Santiago Bernabeu, vittoria anche al ritorno per 2-1 al Parco dei Principi. Il Real Madrid supera l'ostacolo Paris Saint Germain e si conferma infallibile in Champions ...

Psg-Real Madrid - l’allenatore Zidane presenta così la partita di Champions [VIDEO] : Si avvicina la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, match fondamentale per Psg e Real Madrid che hanno intenzione di superare il turno e raggiungere i quarti. Nei rispettivi campionati percorsi opposti con il club francese che da diverso tempo ha ipotecato la vittoria finale mentre gli spagnoli sono in difficoltà e nettamente indietro. Ma in Champions League è tutta un’altra storia, la squadra di Zidane ...

Real Madrid - Zidane 'Ci sarà da soffrire ma siamo pronti' : PARIGI - 'Ci sarà da soffrire, ma siamo pronti'. Zinedine Zidane avvisa il PSG alla vigilia dell'attesissima e delicata sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. 'siamo abituati ad ...

Real Madrid - Zidane : 'Pronti per fare una grande partita' : I campioni d'Europa e del mondo in carica partono con il vantaggio del 3-1 dell'andata e in più nel Psg mancherà Neymar: il Real parte quindi favorito? 'L'assenza di Neymar per noi non fa differenza -...

PSG-Real Madrid - Zidane : 'Sappiamo che sarà difficile - siamo abituati e pensiamo solo a noi stessi' : Il 3-1 del Bernabéu non lascia tranquillo il Real Madrid di Zinedine Zidane, per raggiungere i quarti di finale di Champions League ci sarà da combattere ancora. Appuntamento al Parco dei Principi per ...

Real Madrid - Zidane : 'Pronti per fare una grande partita' : I campioni d'Europa e del mondo in carica partono con il vantaggio del 3-1 dell'andata e in più nel Psg mancherà Neymar: il Real parte quindi favorito? 'L'assenza di Neymar per noi non fa differenza -...

Espanyol-Real Madrid 1-0 - Moreno affossa Zidane nel finale : Espanyol-Real Madrid 1-0 93' Moreno Cinque vittorie consecutive per il Real Madrid. Prima di Barcellona, prima di affrontare l'Espanyol nell'anticipo della 26giornata di Liga, che a 45 secondi dalla ...

Zidane - Neymar? Spero ci sia in Psg-Real : ANSA, - ROMA, 26 FEB - "Non mi piace mai quando si fa male qualcuno, e non sono certo contento per l'infortunio di Neymar. Spero che possa farcela a rientrare per la partita di ritorno contro di noi. ...

Real Madrid - aria di addio per Bale : per Zidane non è titolare - ipotesi Manchester United : A Madrid è definivitamente scoppiato il caso Gareth Bale. Quelle che fino a qualche tempo fa erano considerate solo voci, stanno trovando conferma nelle scelte di Zidane. Con il tecnico francese non c’è mai stato grande feeling e, nonostante il gallese abbia pienamente recuperato dall’ultimo infortunio, anche con Cristiano Ronaldo non è partito titolare nel recupero di Liga con il Leganes. Così come nell’andata degli ottavi di ...

Real Madrid - Zidane difende Benzema : 'Niente gol? Non sono preoccupato' : Il tecnico del Real Madrid , Zinedine Zidane , ha parlato della prestazione di Karim Benzema contro il Leganes di ieri sera ai microfoni di BeIN Sport : 'No, non sono preoccupato. Oggi non ha segnato ma ha lavorato molto bene per la squadra. Ricordiamo che contro il Betis è andato in gol'.

Real Madrid - Pochettino o Klopp per il dopo Zidane : In ogni caso, dovrà attendere l'esito della Coppa del Mondo in Russia'. Quanto a Klopp, piace come ha guidato il Borussia Dortmund e adesso il Liverpool che ha entusiasmato la dirigenza Madridista ...

Real Madrid : Pochettino - Loew o Klopp per il dopo-Zidane : In ogni caso, dovrà attendere l'esito della Coppa del Mondo in Russia '. Quanto a Klopp, piace come ha guidato il Borussia Dortmund e adesso il Liverpool che ha entusiasmato la dirigenza Madridista ...

Zidane : 'Real Madrid panchina più logorante al mondo - non parlo di futuro' VIDEO : L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo col Betis di Siviglia: 'Allenare è logorante ovunque, ma ancor di più su una panchina ...