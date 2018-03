Rc auto | aumentano le tariffe | dove si paga di più

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Stanno insieme? Scherzi e risate in auto ma i dubbi dei fan aumentano! : Luca Onestini e Ivana Mrazova Stanno insieme? Scherzi e risate in auto tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella, ma i dubbi dei fan aumentano! (Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 06:05:00 GMT)

Aumentano luce - gas e pedaggi auto stradali : ma la sommossa è sui 2/3 centesimi dei sacchetti : Da oggi sono in vigore le nuove norme europee grazie alle quali i risparmiatori avranno piena consapevolezza di quanto costa loro realmente investire. Una rivoluzione per la finanza ma in queste ore ...

Palermo : in calo rapine e omicidi - aumentano borseggi e furti d' auto (3) : (AdnKronos) - Le rapine in complesso, dopo il sensibile incremento fatto registrare nel 2012, quando hanno raggiunto quota 1.663, a partire dal 2013 hanno iniziato a seguire un trend decrescente, che le ha portato nel 2015 sotto quota 1.000. Nel 2016 si sono registrate, infatti, 984 rapine , il 5,1 p

Palermo : in calo rapine e omicidi - aumentano borseggi e furti d'auto (2) : (AdnKronos) - I furti nel 2016 hanno confermato la tendenza a un forte rallentamento: rispetto al 2015 sono diminuiti dell’11,7 per cento, passando da 21.188 a 18.719. Rispetto al 2011, quando i furti erano stati 20.811, il dato del 2016 è più basso del 10,1 per cento. In calo anche gli scippi passa