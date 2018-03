Raz Degan attaccato da Moreno dopo le rivelazioni di Striscia

Isola dei Famosi - Giulia Calcaterra : marijuana nel 2017/ "Si faceva di tutto per favorire Raz Degan" : Isola dei Famosi, Giulia Calcaterra lancia un pesante attacco alla produzione Magnolia che avrebbe favorito alcuni naufraghi. Dure accuse anche per Filippo Nardi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:38:00 GMT)

Striscia la Notizia - Giulia Calcaterra tuona contro l’Isola : si fumava anche lo scorso anno - favoritismi per Raz Degan : Giulia Calcaterra Arrivano pure gli arretrati. Non bastava il canna-gate all’Isola dei Famosi 2018: secondo l’ex velina Giulia Calcaterra, alcuni naufraghi avrebbero consumato marijuana anche nell’edizione 2017 del reality di Canale5 e Magnolia, quella a cui lei stessa partecipò come concorrente. La sua testimonianza è stata raccolta e trasmessa ieri sera da Striscia la Notizia. Interpellata da Valerio Staffelli, la campionessa ...

Isola dei Famosi - Raz Degan favorito dalla produzione? Le accuse choc a Striscia : Nuova clamorosa indiscrezione di Striscia la notizia su L’Isola dei Famosi. Questa volta il tg satirico non ha preso in esame l’ultima discussa edizione e la questione cannagate. Valerio Staffelli ha raggiunto in videochiamata Giulia Calcaterra per comprendere i meccanismi del reality show della Magnolia nella passata stagione. L’ex velina fu eliminata a metà del percorso e finì alla ribalta per un presunto flirt (poi smentito) con Simone Susina ...

Raz Degan confessa : ecco perchè non ho figli! : Il bellissimo ed affascinante modello israeliano Raz Degan ha confessato durante un’intervista per quale motivo non ha avuto figli ed a proposito di Paola Barale, asserisce…. Raz Degan, vincitore della dodicesima edizione del reality show L’Isola Dei Famosi, ha rilasciato una lunghissima intervista a Verissimo. In presenza di Silvia Toffanin, l’affascinante modello israeliano ha aperto lo scrigno riguardante la sua sfera ...

Raz Degan : Un figlio? Ancora non è il momento : A un anno dalla vittoria dell'Isola dei Famosi, Raz Degan è tornato a Verissimo per fare un bilancio sulla sua vita.In particolare, il regista si concentra sul concetto di famiglia, lui che una famiglia convenzionale non ne ha mai avuta una, visto che i suoi genitori si sono separati molto presto. "Il fatto che i miei si sono separati - ha raccontato Raz Degan - mi ha dato la possibilità di cominciare a viaggiare. Loro si sono ...

“Beh - sapete - per me Paola Barale…”. E la frase di Raz Degan emoziona tutti. L’ex vincitore dell’Isola dei famosi torna in tv e si lascia andare ad un’intensa chiacchierata. Poi viene stuzzicato sull’amore e lui commuove l’intero pubblico : “Certi amore non finiscono…”, cantava Venditti. E ogni volta che si parla di Raz Degan e Paola Barale viene normale pensare a quella frase. Raz è tornato in tv. A un anno dalla vittoria all’Isola dei famosi, l’attore israeliano è stato di nuovo ospite di Verissimo. Nell’intervista ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita e non ha potuto non menzionare la sua ex fidanzata storica, Paola Barale. A due anni ...

