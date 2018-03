Ragazza romana uccisa in Gb | Pm indaga

Ragazza romana pestata a morte da una baby gang a Nottingham. I genitori : "I medici l'hanno dimessa dopo poche ore" : Mariam Moustafa, aveva solo 17 anni. Si era trasferita da ostia a Nottingham, in Inghilterra, per studiare Ingegneria. E lì, il 10 febbraio scorso ha trovato la morte, aggredita alla fermata dell'autobus all'esterno del Victoria Centre, in Parliament Street, da una baby gang.Ha cercato di fuggire alla furia del gruppo, che l'aveva trascinata per terra per oltre venti metri, salendo a bordo di un autobus. Il branco, composto da una decina ...