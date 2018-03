Ragazza romana pestata a morte da una baby gang a Nottingham I genitori | I medici

huffingtonpost

(Di sabato 17 marzo 2018) Mariam Moustafa, aveva solo 17 anni. Si era trasferita da ostia a, in Inghilterra, per studiare Ingegneria. E lì, il 10 febbraio scorso ha trovato la, aggredita alla fermata dell'autobus all'esterno del Victoria Centre, in Parliament Street, da una.Ha cercato di fuggire alla furia del gruppo, che l'aveva trascinata per terra per oltre venti metri, salendo a bordo di un autobus. Il branco, composto da una decina di ragazze, l'ha però seguita e ha continuato a picchiarla anche sul mezzo, finché non è intervenuto l'autista che le ha bloccate.Mariam aveva già perso i sensi. E' stata portata al Queen's Medical Center dove il'hanno dimessa poche ore dopo. Il giorno seguente è stata ricoverata d'urgenza alCity Hospital dov'è morta dopo dodici giorni di coma. Il gruppo aveva ripreso tutta ...