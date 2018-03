Quanto guadagnano i politici italiani? Tutti i redditi del 2017 | da Grillo a Fedeli

I redditi dei politici : Quanto guadagnano Grillo - Di Maio - Renzi e tutti i ministri : Sono stati pubblicati sul sito del Parlamento i redditi dei politici italiani dichiarati nel 2017. Beppe Grillo aumenta i suoi guadagni, tra i ministri la più 'ricca' è Valeria Fedeli. Ecco i redditi di tutti i parlamentari, dei ministri e di alcuni leader di partito.Continua a leggere

Alfonso Bonafede e Alessandro Di Battista tra i grillini più ricchi. Quanto guadagnano gli altri? : Quanto guadagnano i grillini in parlamento? Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, nel 2017 ha dichiarato 98.471,04 euro. Dei suoi nuovi capigruppo, al momento, si conosce la documentazione patrimoniale del solo Danilo Toninelli, che guiderà la squadra pentastellata al Senato, il quale ha dichiarato un reddito imponibile di 94.086 euro.Alessandro Di Battista nel 2017 dichiara 113.471 euro mentre Paola ...

Ospitate tv - Quanto guadagnano gli ospiti/opinionisti? : Lorenzo Crespi, volto noto al pubblico tv per essere stato protagonista di alcune fiction di successo, è stato ospite domenica scorsa nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso. L’attore ha raccontato un momento difficile e ha poi affermato che con “dieci Ospitate lì, ci vivi”. La conduttrice ha parlato di rimborso spese ma è cosa risaputa che alcune Ospitate tv prevedano ‘gettoni di presenza’. E Filippo Facci ...

Donne al lavoro : quante sono - Quanto guadagnano : Da 40 anni l'occupazione femminile aumenta. Ma resta il divario nelle retribuzioni rispetto agli uomini

Diritti tv - ecco Quanto guadagnano i club con la legge Lotti : ROMA - Ci guadagneranno tutte, chi più, chi meno, con le nuove regole dei Diritti tv dettate dalla legge Lotti che adesso sostituisce la legge Melandri. Come noto giovedì il ministro dello Sport ha firmato il decreto: cambia il sistema di ripartizione per i club dei proventi dei Diritti televisivi. Ci sarà più equilibrio tra grandi e piccole. Più spettacolo , si spera, e meno partite da ...

Bianca Atzei e Elena Morali - lite sul cachet : 'Ti vanti dei tuoi soldi'. Ecco Quanto guadagnano Marcuzzi e naufraghi : Elena Morali e Bianca Atzei hanno litigato per tutta la settimana, e anche in finale di puntata: stavolta per il cachet percepito per la loro partecipazione all' Isola dei Famosi . Elena Morali ha ...

Napoli al top per i compensi al Cda : Quanto guadagnano i dirigenti in Serie A : Ecco quanto guadagnano i dirigenti dei top club italiani L'articolo Napoli al top per i compensi al Cda: quanto guadagnano i dirigenti in Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sexy Wags : Quanto ci guadagnano dalle storie con i calciatori? FOTO e VIDEO : Sì perchè nel mondo odierno essere presenti sui social network può rappresentare una grande fonte di guadagno e spesso e volentieri le 'signore del nostro calcio' hanno profili facebook/instagram/...

Elezioni - per i Verdi la Flat tax è un grande regalo ai politici : “Ecco Quanto ci guadagnano Berlusconi e Salvini” : La Flat tax promessa e sbandierata dal centrodestra di Berlusconi, Salvini e Meloni? “Una sòla per gli italiani”, secondo il leader dei Verdi e candidato della lista Insieme al Senato, Angelo Bonelli. Il motivo? Più che gli italiani, secondo le simulazioni della lista alleata del Pd, a risparmiare sulle tasse sarebbero gli stessi leader di Forza Italia e Lega, così come altri parlamentari del centrodestra. Secondo Bonelli, con ...

Quanto guadagnano Gigi - Bella e Anwar Hadid? : Nell’ultimo decennio le modelle arrivate a conquistare le grandi maison di moda e il pubblico hanno dovuto gran parte del loro successo all’avvento dei social media, e in particolare di Instagram. Grazie alla piattaforma infatti, le top del momento non solo sono riuscite ad affermare la propria influenza su milioni di follower, ma anche a farla fruttare attraverso campagne moda e post sponsorizzati che hanno permesso loro di ...

Sanremo 2018 : i compensi dei conduttori. Ecco Quanto guadagnano Baglioni - Hunziker e Favino : Baglioni, Hunziker, Favino Ormai è una tradizione, un rito irrinunciabile. Ogni Festival di Sanremo che si rispetti è preceduto dalle indiscrezioni e dalle polemiche sui compensi che percepiranno i conduttori della kermesse. Anche quest’anno l’abitudine è stata rispettata: i cachet sono quelli propri di un grande evento, anche se sono ormai lontani i tempi in cui i presentatori ricevevano cifre astronomiche. Ecco quanto guadagneranno ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Villaggi olimpici aperti : ecco Quanto guadagnano gli atleti : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang, lo stadio da 100 milioni di dollari verrà usato solo per quattro eventi. La triste fine del carissimo impianto che durerà solo 45 giorni(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:50:00 GMT)

Ntv in Borsa con il 35-40% Intesa e Generali all'incasso Quanto guadagnano i soci. Rumors : Italo Spa (nuova denominazione assunta da Ntv – Nuovo trasporto viaggiatori) si prepara a sbarcare in Borsa a Milano con un flottante tra il 35% e il 40% (incrementabile in caso di esercizio dell’opzione di greenshoe). Se l’operazione sarà completata entro luglio agli investitori andrà un dividendo di 30 milioni di euro appena deliberato dall’assemblea dei soci venditori. Italo viene valutata tra 2 e 2,3 miliardi al momento: per i soci ...