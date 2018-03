Putin verso il quarto e ultimo mandato Domani il voto Simona Rossotti nel Team di

Russia verso le presidenziali. Putin imbattibile ma in calo nei sondaggi : Mancano 10 giorni, da vedere come andrà la sfida sull'affluenza: Navalny, popolare tra i giovani, ha invitato a disertare le urne. Nei grossi centri come Mosca e San Pietroburgo i consensi per Putin sono calati dal 70% di gennaio al 57 di febbraio

Russia - Vladimir Putin viaggia spedito verso il quarto mandato Video : I sondaggi internazionali danno le prossime Elezioni Presidenziali russe come una pura formalita'. I presupposti per la conferma di #Vladimir Putin ci sono tutti, per lui sarebbe il quarto mandato alla leadership del Cremlino: resterebbe pertanto in carica fino al 2024, un arco di governo più lungo di qualunque altro politico di Mosca, contando anche i tempi dell'URSS il cui leader veniva designato dal Partito Comunista. In effetti l'unico ...