Pronostici Serie B Quote e scommesse per le partite 31^ giornata

Serie B - Pronostici della 31esima giornata : Palermo favorito a Novara Video : Venerdì 16 marzo si apre la 31^esima giornata [Video] del campionato di #Serie B, che vede l'Empoli in testa alla classifica, ma la squadra toscana deve fare i conti con gli avversari del Venezia. Il Palermo, invece, gioca contro il Novara ed è chiamato a vincere in trasferta, in quanto un successo esterno manca da molti mesi: ma la vittoria contro il Frosinone sembra aver ridato forza alla compagine guidata da Bruno Tedino. Il Frosinone, dal ...

Pronostici Serie A 17-18 marzo 2018 : Consigli Scommesse 29^ Giornata : La Serie A è più viva che mai, e questo giova ai nostri Pronostici! In testa l’avvicendamento Juve/Napoli può portare a cali psicologici, da parte dei partenopei, sarà importante quindi vedere come Sarri ed i suoi si comporteranno nel posticipo domenica sera. Ma il 29esimo turno si apre sabato 17 con il match tra Udinese e Sassuolo, le formazioni con la peggior forma del momento. Attenzione puntata sul Mazza sabato sera, con la Juventus ...

Serie B - Pronostici della 31esima giornata : Palermo favorito a Novara : Venerdì 16 marzo si apre la 31^esima giornata del campionato di Serie B, che vede l'Empoli in testa alla classifica, ma la squadra toscana deve fare i conti con gli avversari del Venezia. Il Palermo, invece, gioca contro il Novara ed è chiamato a vincere in trasferta, in quanto un successo esterno manca da molti mesi: ma la vittoria contro il Frosinone sembra aver ridato forza alla compagine guidata da Bruno Tedino. Il Frosinone, dal canto suo è ...

I Pronostici Serie A i più seguiti dagli scommettitori italiani : vediamo le ragioni di così tanto successo : I pronostici serie A i più seguiti dagli scommettitori italiani: vediamo le ragioni di così tanto successo serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Gli appassionati di scommesse sportive sono aumentati negli ultimi anni in modo vertiginoso vuoi per la facilità con cui è possibile giocare oggi sia per il grande lavoro svolto da siti di pronostici che ogni giorno si ...

Pronostici Serie A 9-10-11 Marzo 2018 : Consigli Scommesse 28^ Giornata : Dopo la tragica morte di Davide Astori e lo stop -giustissimo- del campionato nello scorso week-end, ritorna la Serie A con la 28esima Giornata di campionato. I nostri Pronostici Serie A per il 28esimo turno, con un filo di commozione, parlano di un campionato ancora aperto in cui tutto è ancora in bilico: ci saranno sorpassi in vetta? La zona Champions? E come proseguirà la lotta per non retrocedere? Questo e molto altro troverete nel ...

