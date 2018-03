Processo per l' alluvione di Olbia | la Procura chiede di andare in appello

Coop Coccinelle - a Processo per i verbali irregolari : Ferrara, in aula gli ex dirigenti della Coop, tra questi la moglie dell'assessore Modonesi. La difesa: nessun falso nelle assemblee. Udienza in tribunale al 14 novembre

Processo P3 - 6 anni a Carboni. Verdini condannato per finanziamento illecito : condannato a 10 mesi per diffamazione e violenza privata l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino. Stessa condanna per l'ex assessore regionale della Sardegna Ernesto Sica. Il procuratore ...

Condannato Flavio Carboni per il Processo alla P3 : Roma, 16 mar. , askanews, Alcune condanne e molte assoluzioni, tra cui anche delle prescrizioni. Finisce così il processo sulla cosiddetta P3, presunto comitato d'affari segreto che puntava ad ...

Processo P3 - condannato a 6 anni e 6 mesi Flavio Carboni. Un anno e tre mesi a Verdini per finanziamento illecito : Sei anni e sei mesi per l’imprenditore Flavio Carboni e quattro anni e nove mesi per Arcangelo Martino. Queste le pene inflitte dal tribunale di Roma nella prima sentenza del Processo che riconosce l’esistenza della loggia P3. L’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, è assolto dall’accusa di far parte dell’associazione, e condannato a un anno e tre mesi per il solo finanziamento illecito al partito. Il primo grado del Processo si chiude oggi ...

ProcessoRI AMD/ Tredici nuove falle di sicurezza : nuovi update per Meltdown e Spectre : La CTS Labs, società di sicurezza informatica di San Francisco, ha rivelato che i PROCESSORI AMD hanno gravi falle nella sicurezza. I chip equipaggiano computer, smartphone e tablet.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Calcio : tifosi Lazio contro Var - arbitri a Processo per match con Torino (2) : (AdnKronos) – In particolare, nell’atto di citazione gli avvocati Stefano Previti e Flaviano Sanzari si evidenzia come i due errori a brevissima distanza – il Calcio di rigore non assegnato sul punteggio di 0-0 per fallo di mano del granata Falque e l’espulsione di Immobile – abbiano “alterato il regolare corso del gioco” e abbiano concorso “in modo determinate all’esito” del match ...

Calcio : tifosi Lazio contro Var - arbitri a Processo per match con Torino : Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace per il mancato rigore e l’espulsione dell’attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell’11 dicembre scorso tra Lazio e Torino. Sotto accusa, nella causa pilota portata avanti dallo studio Previti, la non corretta applicazione del regolamento e del protocollo Var, l’assistente video ...

Discarica di Bussi - rinviato il Processo in Cassazione per lo sciopero degli avvocati. Incombe la prescrizione : rinviato a data da destinarsi. Lo sciopero degli avvocati miete una vittima eccellente: il processo in Cassazione per l’inquinamento di Bussi sul Tirino (Pescara), la Discarica dei veleni della Montedison. Previsto questa mattina dopo il ricorso degli imputati condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello dell’Aquila, il rinvio è scattato per l’adesione allo sciopero di alcuni dei legali delle difese e degli avvocati di parte civile. ...

Processo di Bussi domani in Cassazione ma c’è lo sciopero degli avvocati e incombe la prescrizione : Chieti - È in calendario domani l’udienza per il Processo di Bussi davanti la Corte di Cassazione, alla quale si sono rivolti gli imputati condannati in secondo grado dalla Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila. L’udienza è tuttavia a rischio per lo sciopero proclamato dagli avvocati. In verità il codice deontologico dei legali stabilisce che non debba esserci astensione dalle udienze qualora sia imminente la data di prescrizione ...

AG : massacro di Rupperswil - oggi si apre il Processo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Percolato - primo Processo per l'ex sindaco Di Girolamo : ... con le quali avevano indetto [...] procedure di gara mediante affidamento in economia, senza indire una gara ad evidenza pubblica". Un comportamento che per la procura avrebbe "violato il principio ...

Gela : lesioni operaio impianto Gpl - Procura chiede Processo per medico e funzionari : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - La Procura di Gela (Caltanissetta) ha chiesto il rinvio a giudizio per il responsabile imbottigliamento Gpl di raffineria di Gela Spa, dei tecnici addetti all'imbottigliamento Gpl di Ra.Ge. Spa, e nei confronti del medico di servizio della società. Gli indagati sono ac

Suora muore durante il Processo contro Katy Perry : Una Suora muore durante un'udienza del processo contro Katy Perry . Un tassello tragico si aggiunge alla lunga causa che sta vedendo opposte un gruppo di suore alla popstar, per l'acquisto di un ...

Trapani : casa di riposo lager per anziani - arrestati verso il Processo (3) : (AdnKronos) - Per il gip Brignone non bastavano gli arresti domiciliari per i quattro indagati, perché da casa avrebbero potuto "influenzare le fonti dichiarative. Oltre a ciò, la crudeltà ampiamente dimostrata non consente di confidare nel fatto che gli indagati si asterranno dal commettere reati d