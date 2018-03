Probabili formazioni Lipsia – Bayern Monaco | 27^ Giornata Bundesliga 18-3-18

lanotiziasportiva

(Di sabato 17 marzo 2018) La 27^dellamette di fronte la supersfida tra ile il, che si giocherà domenica 18 Marzo all’RB Arena. I campioni di Germania sono ad un passo dalla conquista del loro sesto titolo consecutivo, mentre i padroni di casa tentano disperatamente di trovare punti per avvicinarsi al quarto posto. Gli uomini di Heynckes non conoscono ostacoli e continuano a vincere, sia in campionato, sia in Champions League, avendo sconfitto ancora una volta il Besiktas e ora lo attenderà ai quarti il Siviglia di Montella. Per gli ospiti è il primo match-point della stagione, dato che i bavaresi rischiano di laurearsi campioni di Germania per la ventottesima volta già in questa-con ben 2 mesi di anticipo- in caso di non vittoria di Schalke 04 e Borussia Dortmund. Ilvuole chiudere la pratica Meinsterschaft il prima possibile, per poi ...