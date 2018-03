Primo atto di Matteo Renzi senatore

Adobe Systems : conti battono le stime nel Primo trimestre : primo trimestre fiscale positivo per Adobe Systems. La società ha annunciato di aver chiuso i primi tre mesi dell'esercizio con un utile netto di 583,1 milioni di dollari, in deciso aumento rispetto ...

“Lo abbiamo fatto fino al mattino”. Francesco Monte lo rivela a Verissimo. L’ex tronista - ospite del salotto di Silvia Toffanin insieme alla sua Paola Di Benedetto - confessa segreti molto intimi del loro Primo incontro dopo l’Isola. Che roba… Vietato ai minori? : Si amano? Quando lui è tornato in Italia a seguito del caos scatenato dal canna-gate, ce lo siamo chiesti un po’ tutti: ma tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto durerà? Oppure quello sull’Isola dei Famosi era solo un fuoco di paglia destinato a morire subito? Quando lui è tornato in Italia, molto hanno pensato che l’avrebbe dimenticata. O che lei avrebbe dimenticato lui. E invece lui l’ha aspettata fino all’ultimo secondo e quando lei è ...

Masterchef Vip - Anna Tatangelo con la voce rotta : 'Si questo è il Primo piatto che ho cucinato per Gigi' : Le puntate andranno in onda da questa sera in esclusiva su Sky Uno Hd, la seconda stagione del programma " prodotto da Endemol Shine Italy per Sky che porterà in cucina 12 vip, tra mondo dello sport,...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Sono molto fiducioso per il Primo GP della stagione. Contento del lavoro fatto nei test” : “Sono molto fiducioso per il primo GP della stagione. Dobbiamo ancora migliorare alcuni aspetti in ottica gara e molto dipenderà dalle condizioni che troveremo durante il weekend, perché in Qatar le cose possono cambiare in fretta, ma credo di avere l’esperienza necessaria per gestire ogni situazione“. Queste le parole di Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, che appare piuttosto carico in vista dell’esordio iridato di ...

“Spaccio di droga”. Arrestato attore di Gomorra. E non è il Primo - la chiamano “maledizione” : Continua la maledizione di Gomorra. La pellicola, tratta dal best sellers di Roberto Saviano, ha infatti stabilito un nuovo record. Nessuna statuetta, premio postumo o incassi da primato. Piuttosto un brutto caso di cronaca che vede protagonista uno degli attori. A quanto si apprende infatti tra i 9 destinatari di provvedimenti cautelari eseguiti questa mattina dai Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Stella ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 marzo : L’Aeronautica : in servizio il Primo dei 12 caccia acquistati Gli Usa : + 40 milioni di dollari a jet : Difesa Mezzo miliardo di dollari per gli F-35 da “aggiornare” Aeronautica militare – Il primo caccia Usa consegnato all’Italia vola e basta Servono altri 40 milioni per far funzionare ciascuno dei 12 velivoli acquistati di Enrico Piovesana La Direzione di Marco Travaglio Ma come, ma perchè? In fondo abbiamo Fatto due governi con Berlusconi e due con Verdini&Alfano. Dato appalti senza gara a (e preso soldi da) Mafia Capitale. ...

Milano. Ecco il Primo stabile a basso impatto energetico? : Milano fa un nuovo passo avanti verso una città più green e attenta al risparmio energetico. Si sono concluse, infatti,

M5s - Toninelli : “Primo atto politico sarà il Def - imporremo taglio tasse e misure contro la povertà” : “Il primo atto politico sarà il Def, nel quale imporremo i temi economici per cui i cittadini ci hanno dato la loro fiducia”. Così Danilo Toninelli, neo capogruppo M5s al Senato al termine della prima riunione dei nuovi parlamentari M5s a Roma. “Un abbassamento delle tasse e certamente delle misure per ridurre la povertà – aggiunge Toninelli, secondo il quale poi – quella di Di Maio premier è una condizione ...

“Ma che ha fatto?”. Nadia Rinaldi torna all’Isola dei Famosi - ma è molto - molto diversa. Qualcosa non quadra rispetto al Primo arrivo in Honduras - quando l’attrice appariva così davanti alle telecamere. Ve ne siete accorti? Il ‘dettaglio’ non sfugge e il foto-confronto non mente : Alla fine Nadia Rinaldi è rientrata a far parte dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. O meglio: per ora è relegata all’Isola che non c’è insieme a Elena Morali, l’eliminata di lunedì sera che ha deciso di continuare l’esperienza in Honduras. Il pubblico ha accontentato l’ex Pupa, perché l’ha preferita a Paola Di Benedetto, che quindi ha ripreso l’aereo verso l’Italia insieme a Filippo ...

Fontana nuovo Governatore Lombardia - asili nido gratis Primo atto : Milano, 5 mar. , askanews, Una 'buona vittoria' sulla base della quale 'riprenderemo il cammino di continuità del buon governo del centrodestra degli ultimi vent'anni' in Lombardia. Si è presentato ...

Lazio : Canitano - Primo atto riunire territori e discutere con cittadini : Dare voce a chi non ne ha e da tempo non si sente più rappresentato. Elisabetta Canitano, candidata presidente alla Regione Lazio per 'Potere al Popolo', ospite del Palazzo dell'Informazione, spiega ...

Idee regalo Primo compleanno. I giocattoli in offerta su Amazon : Il primo compleanno è importante di per sé. Un traguardo soprattutto per i neogenitori che vedono il loro piccolo diventare improvvisamente grande. Così accanto alla torta con la prima candelina ci chiede spesso quale sia il regalo più azzeccato da portare al bimbo, quello che possa entusiasmarlo, accompagnarlo nella crescita, facendolo divertire. Intanto iniziano gli anni delle grandi scoperte. Quindi via libera a ...

Hyundai Kona Electric : il Primo SUV compatto totalmente elettrico : Maggiori dettagli da un'altra fonte Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Alcatel 5 in vendita in Italia a 229'. Primo contatto : TCL Communication ha inaugurato la fiera catalana, presentando la sua nuova lineup di smartphone Alcatel : la prima al mondo a proporre l'esperienza immersiva del display 18:9 su tutti i modelli, ...