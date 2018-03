Prime libere e DesmoDovi detta subito legge

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin si difende nelle Prime prove libere. Rydzek e Riessle i migliori : prime prove libere per la Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si affida naturalmente ad Alessandro Pittin, bronzo ai Giochi di Vancouver 2010 e argento ai Mondiali 2015. Il carnico si è comportato discretamente: 29esimo nel primo salto (88.5 metri per 20.8 punti) e 35esimo nel secondo (90.0 metri per 36.0 punti). Naturalmente l’azzurro dovrà difendersi nella prova dal trampolino per poi scatenarsi ...