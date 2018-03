Presidenziali in Russia | seggi già aperti nell' estremo oriente

Russia verso le Presidenziali. Putin imbattibile ma in calo nei sondaggi : Mancano 10 giorni, da vedere come andrà la sfida sull'affluenza: Navalny, popolare tra i giovani, ha invitato a disertare le urne. Nei grossi centri come Mosca e San Pietroburgo i consensi per Putin sono calati dal 70% di gennaio al 57 di febbraio