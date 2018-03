Prato | bimbo di 5 anni cade dalla finestra del primo piano | è grave

tg24.sky

(Di sabato 17 marzo 2018)di 5del, èIl piccolo, di origini cinesi, è precipitato nel pomeriggio dal palazzo in cui vive. Ricoverato al Meyer di Firenze, ha riportato gravi ferite alla testa ma non sarebbe in immediato pericolo di vita. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto successo Parole chiave:_caduto ospedale_meyer