Prato | bimbo di 5 anni cade dalla finestra del primo piano | è grave

tg24.sky

: Prato, bimbo di cinque anni cade dalla finestra di un palazzo - firenzesulweb : Prato, bimbo di cinque anni cade dalla finestra di un palazzo - toscanamedianew : Bambino cade dalla finestra di una palazzina -

(Di sabato 17 marzo 2018) Il piccolo, di origini cinesi, è precipitato nel pomeriggio dal palazzo in cui vive. Ricoverato al Meyer di Firenze, ha riportato gravi ferite alla testa ma non sarebbe in immediato pericolo di vita. ...