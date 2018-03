Porto Il Mit sta per valutare il presidente Di Majo e forse premiarlo su parametri

Scrive il comitato cittadino per l'aeroPorto di Birgi - su tutte le promesse vane : Che il 14/02/2018, in diretta streaming vaneggiava di 'una soluzione che si può chiudere nel giro di una settimana'. Oggi festeggiamo il mese da quelle dichiarazioni e il 'furto' dei fondi ...

Reggio : Sergi. Dimissioni dal Comitato pro aeroPorto e continuazione impegno sociale. : Tutti siamo colpevoli di questo sfaccio, non solo una classe politica indecorosa e indefinibile, incapace di esprimere un ministro eletto in tutta la storia repubblicana , di destra, centro o ...

TrasPorto metropolitano : da MIT in arrivo 191 milioni di euro : Via libera a oltre 191 milioni di euro del "fondo per migliorare l'offerta di servizi di Trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, destinato alle reti metropolitane, le linee tramviarie e il ...

Il Comitato Porto Solky prosegue la sua battaglia per la realizzazione del Porto polifunzionale di Sant'Antioco. : ... possibilmente entro il prossimo sabato 24 febbraio, in modo tale che la Politica, intesa a tutti i livelli, esprima pubblicamente le proprie volontà prima delle elezioni Politiche del 4 marzo».

Comitato Ciampino : impegno per legalità aeroPorto : Roma – Questa la nota del Comitato per la riduzione dell’impatto ambientale dell’aeroporto di Ciampino: “Il Comitato dei cittadini chiede a tutti i candidati alle elezioni... L'articolo Comitato Ciampino: impegno per legalità aeroporto su Roma Daily News.

Comitato FuoriPista : no a raddoppio aeroPorto. : Roma – Questa la nota del Comitato, che ha così scritto: “Il Comitato FuoriPista prende atto con soddisfazione della dichiarazione del presidente del Consiglio regionale del... L'articolo Comitato FuoriPista: no a raddoppio aeroporto. su Roma Daily News.

Traffico limitato sul Brennero - Fai ConftrasPorto 'consegna' la protesta direttamente a Bruxelles : Il grido d'allarme del mondo dell'autotrasporto italiano per le limitazioni al Traffico che il Tirolo vuole attuare lungo la direttrice del Brennero è risuonato chiaro e forte direttamente anche a Bruxelles. A farlo ...

AeroPorto di Firenze - i comitati diffidano Delrio : “Il governo ha dato l’ok nonostante le prescrizioni non rispettate” : Toscana Aeroporti esulta per l’approvazione da parte del governo della valutazione d’impatto ambientale del Masterplan dell’Aeroporto di Firenze. La società presieduta da Marco Carrai ha comprato intere pagine dei quotidiani nazionali per spiegare come si svilupperà l’Aeroporto Amerigo Vespucci. Ma è ancora in corso il braccio di ferro con i comitati contro la costruzione del nuovo Aeroporto. Il coordinamento delle associazioni ...