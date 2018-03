Ponte Miami | erano state denunciate crepe

Miami - crolla un Ponte pedonale : 6 morti nelle auto schiacciate | Foto : Miami, crolla un ponte pedonale: 6 morti nelle auto schiacciate | Foto Il ponte, lungo oltre 50 metri e largo quasi dieci, era stato progettato e finanziato dopo che lo scorso anno uno studente aveva perso la vita attraversando proprio quel tratto di strada Continua a leggere L'articolo Miami, crolla un ponte pedonale: 6 morti nelle auto schiacciate | Foto proviene da NewsGo.

Il momento in cui il Ponte di Miami è collassato ripreso in un video delle telecamere di sicurezza : È collassato su se stesso, schiacciando le auto che in quel momento passavano sotto. In questo video ripreso dalle telecamere di sicurezza si vede il ponte pedonale di Miami crollare. La polizia ha aggiornato a 6 il bilancio delle vittime e a 10 i feriti, ricoverati in ospedali. Le autorità hanno sottolineato che il ponte non era stato ancora aperto quando è crollato.

Crolla un Ponte pedonale sulle auto a Miami : almeno quattro morti e nove feriti gravi : Come una scossa di terremoto: così alcuni dei testimoni raccontano il crollo di un enorme ponte pedonale ancora in costruzione a Miami, in Florida. Una struttura di oltre 950 tonnellate di cemento schiantatasi improvvisamente su una delle principali arterie della città, una strada a sette corsie, schiacciando le auto che stavano passando in quel mo...

CROLLO Ponte A MIAMI/ Volere tutto subito e non accorgersi che il problema è un Altro : Un PONTE pedonale da 950 tonnellate è crollato a MIAMI nei pressi della Florida International University, piombando sulle auto che transitavano di sotto. 6 vittime. LUCA ZOIA(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 06:00:00 GMT)ARMI IN USA/ Una guerra di due "partiti" dove uno vuole annientare l'Altro, di R. ManiscalcoSTRAGE IN TEXAS/ Da dove viene la durezza di un cuore che conta i morti e passa oltre?, di L. Zoia

