Pomezia RM | il Sindaco Fucci presenta la lista civica “Essere Pomezia”

Pomezia - i consiglieri M5s si dimettono in blocco : cade il sindaco Fabio Fucci : Si era ribellato alla regola dei due mandati, aveva lasciato il movimento e annunciato l’intenzione di ricandidarsi con una lista civica. Venerdì sera tutti i consiglieri di maggioranza del M5s si sono dimessi causando la caduta dal Comune. Per questo Fabio Fucci, il primo cittadino che nelle carte dell’inchiesta sul Mondo di mezzo veniva definito da Salvatore Buzzi “incorruttibile”, non è più il sindaco di Pomezia. O ...

M5s - il sindaco di Pomezia Fucci si ricandida con una lista civica : “Quella dei due mandati è una regola miope” : Il sindaco di Pomezia Fabio Fucci, quello che nelle intercettazioni di Mafia Capitale veniva definito da Salvatore Buzzi “l’incorruttibile“, si ricandiderà ma non più sotto il simbolo del Movimento Cinque Stelle. Il primo cittadino infatti si ripresenterà alle elezioni di primavera con una lista civica, Essere Pomezia. E’ una decisione arrivata dopo un lungo braccio di ferro tra Fucci e i vertici dei Cinquestelle per via ...

