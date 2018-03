Pomezia | i consiglieri M5s si dimettono in blocco | cade il sindaco Fabio Fucci

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 marzo 2018) Si era ribellato alla regola dei due mandati, aveva lasciato il movimento e annunciato l’intenzione di ricandidarsi con una lista civica. Venerdì sera tutti idi maggioranza del M5s si sono dimessi causando la caduta dal Comune. Per questo, il primo cittadino che nelle carte dell’inchiesta sul Mondo di mezzo veniva definito da Salvatore Buzzi “incorruttibile”, non è più ildi. O meglio, consiglio e giunta sono caduti, mentre “io resterò in carica solo per l’attività ordinaria fino alla nomina di un commissario”. “Idel M5S hanno fatto esattamente quello che fece il Pd all’exdi Roma Ignazio Marino – attacca– aper giunta il mandato era in snza e si sarebbe comunque votato a maggio, quindi è stato un gesto illogico e irresponsabile per una bega di partito, ...