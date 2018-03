Più lavoro | meno clandestini Bagno di folla di Matteo Salvini nella sua Calabria

CARCERE/ Più lavoro per chi è dentro : finalmente una riforma che dà un merito a chi resta fuori : Il nuovo ordinamento non è un "salva-ladri". Dà la possibilità di accedere a misure alternative che abbattono la recidiva. E vuole favorire studio e lavoro dei detenuti. WALTER IZZO(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 08:08:00 GMT)OMICIDA-SUICIDA DI GIUSSANO/ E' anche colpa nostra se il muro che avevi dentro ti ha distrutto, di R. FarinaCARCERE/ riforma rinviata, il dramma di quei cancelli che chiudono gli uomini fuori dal mondo, di W. Izzo

Carceri - il governo approva la riforma : Più studio e lavoro. Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del consiglio dei Ministri. "Né salva-ladri né svuota-Carceri, a decidere sarà sempre un giudice, valutando il percorso dei detenuti" dice il ministro della Giustizia

Alvaro Vitali : "Ho finito i soldi - non lavoro Più come prima". E Barbara D'Urso risponde così : Solo pochi giorni fa Barbara Bouchet aveva lamentato i pochi contributi versati nella sua carriera, che la porteranno a prendere una pensione di appena 500 euro. Ieri a Pomeriggio Cinque è...

Pomeriggio 5 - Alvaro Vitali : “non lavoro Più e ho una pensione da fame” : Alvaro Vitali ospite di Pomeriggio Cinque si lamenta della sua pensione da fame, dopo anni di contributi versati. Il salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, è solito ospitate i concorrenti reduci dai reality, i protagonisti più in voga del gossip e anche quei personaggi che negli passati hanno raggiunto il top del successo e che poi sono scivolanti nel dimenticatoio. Alvaro Vitali: “Ora che non lavoro più come prima, ho finito i soldi” Alvaro ...

Vuoi trovare lavoro? Con l’Erasmus hai il 60% di probabilità in Più : Vuoi trovare lavoro? Con l’Erasmus hai il 60% di probabilità in più Una ricerca mostra come gli studenti universitari che partecipano ai programmi di mobilità internazionale hanno maggiori chance lavorative Continua a leggere L'articolo Vuoi trovare lavoro? Con l’Erasmus hai il 60% di probabilità in più proviene da NewsGo.

Reddito di cittadinanza - Grillo : “Il lavoro retribuito non è Più necessario - si dia a tutti un’entrata per diritto di nascita” : Mentre il M5s studia come mettere in pratica la proposta del Reddito di cittadinanza, il cofondatore e “garante” Beppe Grillo va oltre. E dal suo blog personale, con un post dal titolo Società senza lavoro, lancia l’idea che “si deve garantire a tutti lo stesso livello di partenza: un Reddito, per diritto di nascita. Soltanto così la società metterà al centro l’uomo e non il mercato“. L’idea di fondo, ...

“È morto un genio”. Addio a una delle menti Più brillanti del nostro tempo. Con il suo grande lavoro e il suo humor ha ispirato milioni di persone e ha fatto la storia : “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che nostro padre è morto. É stato un grande e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo”. Così i figli Lucy, Robert e Tim hanno annunciato la morte dello scienziato Stephen Hawking. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha ...

Le 5 domande Più frequenti che si fanno in un colloquio di lavoro : Le domande che ogni giorno i recruiter , i ' selezionatori ', di ogni parte del mondo sottopongono ai propri candidati non sono lasciate al caso, ma sottendono messaggi impliciti da decifrare attraverso risposte sensate da dare. Ecco perché, spesso, è bene prepararsi prima di ...