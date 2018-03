Più di 30 app e giochi Android in offerta per celebrare il giorno di San Patrizio

Carceri - il governo approva la riforma : Più studio e lavoro. Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del consiglio dei Ministri. "Né salva-ladri né svuota-Carceri, a decidere sarà sempre un giudice, valutando il percorso dei detenuti" dice il ministro della Giustizia

Carceri : il governo approva la riforma - Più studio e lavoro. Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del consiglio dei Ministri. "Né salva-ladri né svuota-Carceri, a decidere sarà sempre un giudice, valutando il percorso dei detenuti" dice il ministro della Giustizia

Ecco i consigli di Apple per evitare l'abuso di smartphone dei Più piccoli (ma niente strumenti) : “Tu vuoi fare quello che più ritieni giusto per la tua famiglia. Anche noi”. Questa è il titolo di una nuova pagina che Apple ha deciso di dedicare all’uso responsabile delle tecnologie. Soprattutto per i più piccoli. Per Cupertino è una risposta alle richieste di azionisti e genitori, sempre più attenti e preoccupati che i figli sviluppino una vera dipendenza nei confronti di smartphone o ...

Carceri - il governo approva la riforma dell’ordinamento : Più misure alternative a chi studia e lavora. Salvini : “Salva-ladri” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Fortnite : la versione mobile per iOS è l'app Più scaricata sullo store di Apple : Nonostante i test per la versione mobile di Fortnite su dispositivi iOS, su invito, siano partiti pochissimo tempo fa, l'app è già balzata al primo posto sullo store di Apple tra quelle più scaricate, come segnala Gamespot.Questo è un'ulteriore conferma di come Epic Games abbia fatto centro con il suo Fortnite, un gioco che già su PC gode di un grandissimo successo e che ha scavalcato giochi del calibro di League of Legends e PlayerUnknown's ...

Lino Guanciale e Gabriella Pession : la coppia Più apprezzata? : Lino Guanciale ha lavorato con numerose attrici, dotate di straordinaria bellezza, a cui si accompagna un grande talento. In particolare bisogna sottolineare che l'attore abruzzese, insieme a Gabriella Pession, ha formato una delle coppie più amate e apprezzate della nostra televisione, dopo il successo della serie La Porta Rossa: hanno ottenuto ascolti importanti, a conferma del grande attaccamento da parte del pubblico. La Pession ha vestito ...

Il coltello in legno Più affilato al mondo è giapponese : Pubblicato dal giapponese Kiwami Kouba sul suo canale YouTube dal titolo ????????? kiwami japan, il video sul coltello da cucina in legno più tagliente al mondo (il primato è autoattribuito da Kouba) sta riscuotendo un certo successo online. Pubblicato a febbraio, il tutorial mostra Kouba alle prese con un blocco di legno, con l’intera fase di costruzione di un coltello interamente composto di fibra vegetale eppure affilatissimo. Per ...

Rapporto Mondiale sulla Felicità 2018 : ecco il Paese Più felice del mondo : Anche gli immigrati che vivono sul suo territorio risultano i più felici al mondo, per lo meno rispetto ai 117 Paesi considerati, quelli con un numero di immigrati abbastanza alto da consentire l'...

Ecco le app che Più incidono sulle prestazioni dei dispositivi Android secondo Avast : Quali sono le app che incidono maggiormente sulle prestazioni e sulla batteria dei nostri smartphone Android? Ce lo dice Avast, che ha stilato in un report alcune classifiche riguardanti il terzo trimestre del 2017. L'articolo Ecco le app che più incidono sulle prestazioni dei dispositivi Android secondo Avast proviene da TuttoAndroid.

“La mia pancia arriva al pavimento”. Pesa quasi 270 chili e la sua vita è un incubo : la storia di questa donna e di come è rimasta intrappolata di un corpo sempre Più grande. Parole drammatiche : Un caso di obesità da record, quello di questa donna la cui pancia, gigantesca, arriva ormai a sfiorare il pavimento quando lei si siede in poltrona. Dietro al quale si nascondono le fragilità di una ragazza che, anni fa, non era riuscita a superare la scomparsa del padre e il veder appassire sotto i suoi occhi la madre, imprigionata in una depressione dalla quale non era mai stata capace di uscire. E così Tamy Lyn Murrel, oggi 45enne, ...

Microsoft supera Apple e Google diventando l’azienda d’informatica Più apprezzata negli USA : Sembra uno scherzo ma non lo è, si tratta a quanto pare solo di una notizia inaspettata: Microsoft possiede una delle migliori reputazioni aziendali. La società di statistica Harris Poll ha pubblicato quest’oggi la “Reputation Quotient 2018” facendo evincere una situazione molto curiosa. Si tratta di un sondaggio effettuato su circa 25.800 persone adulte statunitense, anche se non sappiamo la loro età precisa, il sesso e il ...

Microsoft supera Apple e Google diventando l’azienda Più apprezzata negli USA : Sembra uno scherzo ma non lo è, si tratta a quanto pare solo di una notizia inaspettata: Microsoft possiede una delle migliori reputazioni aziendali. La società di statistica Harris Poll ha pubblicato quest’oggi la “Reputation Quotient 2018” facendo evincere una situazione molto curiosa. Si tratta di un sondaggio effettuato su circa 25.800 persone adulte statunitense, anche se non sappiamo la loro età precisa, il sesso e il ...

Più di 45 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono ben 48 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Di questi saranno 21 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste forse un modo migliore per iniziare al meglio la settimana? L'articolo Più di 45 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana proviene da TuttoAndroid.

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della settima tappa. Rohan Dennis è ancora il Più forte - grande prova di Michal Kwiatkowski : Cala il sipario sulla Tirreno-Adriatico con l’australiano Rohan Dennis che vince la cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto, mentre Michal Kwiatkowski diventa il primo corridore polacco a conquistare la Corsa dei Due Mari. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della settima tappa. Rohan Dennis 10: dopo un anno il cronomen australiano si conferma ancora il più forte contro il tempo. Si tratta infatti ...