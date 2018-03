Piscinola | guardia giurata bastonata a morte Tre minorenni volevano la sua pistola per

Napoli - arrestati tre minorenni per l'uccisione della guardia giurata alla stazione di Piscinola : L'uomo era stato aggredito a colpi di bastone il 3 marzo scorso ed era morto due giorni fa in ospedale. I giovani hanno confessato: volevano rubare la pistola...

Guardia giurata aggredita a Piscinola - fiaccolata a Marano 'per non dimenticare' : 'La vicenda di Franco Della Corte non deve essere dimenticata'. Con questo proposito i familiari della Guardia giurata, vittima di una brutale aggressione la settimana scorsa a Piscinola, hanno ...