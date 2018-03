Pisa - Ecco il primo bambino con due mamme

Università. Normale - Sant’Anna di Pisa - Iuss di Pavia : ecco i progetti della Federazione : ROMA – Le tre scuole universitarie federate (Normale e Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia) hanno presentato i nuovi progetti congiunti in ricerca e formazione, dopo l’entrata in vigore degli statuti, avvenuta lo scorso 25 febbraio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Particolarmente rilevanti e attuali le sfide scientifiche che attendono il nuovo soggetto […] L'articolo Università. Normale, Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia: ...