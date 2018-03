Piemonte | chiuso il Tunnel di Tenda per frana in territorio francese

Maltempo Piemonte : chiuso il Tunnel di Tenda dalle 21 : Anas comunica che, in considerazione delle previsioni meteo avverse e a causa della presenza di neve sul versante francese, come comunicato dal Dipartimento delle Alpi Marittime, dalle ore 21.00 di questa sera (domenica 4 marzo) e fino alle ore 6.00 di domattina, lunedi’ 5 marzo 2018, sara’ chiuso al transito il Tunnel di Tenda sulla strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, situato tra il km 108,700 ed il ...

Maltempo - neve sul versante francese : chiuso in Piemonte il Tunnel di Tenda : Anas in una nota comunica che, in considerazione delle previsioni meteo avverse e a causa della presenza di neve sul versante francese, come comunicato dal Dipartimento delle Alpi Marittime, dalle 21 di oggi venerdì 2 marzo e fino alle 6 di domani sabato 3 marzo 2018, sarà chiuso al transito il Tunnel di Tenda sulla strada statale 20 ‘del Colle di Tenda e di Valle Roja’, dal km 108,700 al km 111,900, in provincia di Cuneo. I percorsi ...

Bufera di neve in Piemonte : chiuso tratto SS21 : Torino, 17 gen. (AdnKronos) - Anas comunica che sulla strada statale 21 “della Maddalena” è chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto fra il km 51,000 e il 59,700, fra Argentera e il confine di Stato, in provincia di Cuneo, a causa di una Bufera di neve. Sul posto sono presenti il personale di Ana