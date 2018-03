PETS - VITA DA ANIMALI Su Italia 1 il film d' animazione di Chris Renaud oggi | 17 marzo

PETS VITA Da Animali - film stasera in tv 17 marzo : trama - curiosità - streaming : Pets Vita Da Animali è il film stasera in tv sabato 17 marzo 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La regia della pellicola d’animazione è di Chris Renaud e Yarrow Cheney, coppia già collaudata nel divertente Cattivissimo me 2. Se nel cast originale spiccano le voci di Louis C.K., Eric Stonestreet e Kevin Hart, nella versione italiana i doppiatori sono Francesco Mandelli, Lillo, Laura Chiatti e Alessandro Cattelan. Di ...