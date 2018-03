Petrelluzzi | Un giorno in pretura affresco della realtà italiana

Un giorno in Pretura : 30 anni di processi con Roberta Petrelluzzi. Da stasera le nuove puntate : Un giorno in Pretura Trent’anni di cronaca televisiva tra aule di giustizia, arringhe, requisitorie, dibattimenti e sentenze. Un giorno in Pretura taglia lo storico traguardo dei tre decenni in onda e si attesta come il programma più longevo di Rai3. La trasmissione condotta da Roberta Petrelluzzi, che ha raccontato con immagini e testimonianze originali i principali casi giudiziari del Paese, tornerà stasera alle 23.55 per un nuovo ciclo ...