Pesaro Urbino - 23enne va al poligono e chiede di sparare : si uccide : È morto sul colpo l'universitario che al poligono di Cora di Apecchio si è ucciso cogliendo di sorpresa tutti. In auto due lettere ai familiari.Continua a leggere

Maltempo in Provincia di Pesaro Urbino dopo la neve preoccupano le frane : dopo la neve e le alluvioni, ora il pericolo e’ rappresentato soprattutto dalle frane . Lo sottolinea la Provincia di Pesaro Urbino i cui uomini e mezzi dei servizi Viabilita’ e Speciali, con la polizia Provincia le, lavorano senza sosta anche di notte per fronteggiare i numerosi eventi franosi e smottamenti che stanno “compromettendo la viabilita’ sulle strade Provincia li e l’incolumita’ pubblica”. ...

Maltempo Pesaro Urbino : il presidente della Provincia chiede lo stato di emergenza : Il presidente della Provincia di Pesaro Urbino ha inviato al presidente del Consiglio, al ministro per le infrastrutture, al ministro dell’Interno, al prefetto e al presidente della Regione la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza in riferimento al Maltempo degli ultimi giorni. Nella richiesta si fa riferimento all’eccezionale ondata di neve e gelo in atto dal 21 febbraio, che sta determinando gravi difficoltà ...