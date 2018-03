Perdita dell’udito | il fumo aumenta il rischio

blogo

(Di sabato 17 marzo 2018) Ladell'udito potrebbe essere causata anche dal vizio del. A suggerirlo è uno studio condotto su oltre 50.000 persone e pubblicato dalla Oxford University Press, i cui autori hanno analizzato i risultati delle visite di controllo eseguite ogni anno, che includevano teste un questionario sullo stile di vita relativo alla salute. Gli esperti hanno dunque esaminato gli effetti del, il numero di sigarette fumate ogni giorno e da quanto tempo i partecipanti avevano smesso di fumare, ed hanno constatato che, anche dopo aver preso in esame fattori come ad esempio l'esposizione al rumore durante il lavoro, vi sarebbe un aumento deldi ipoacusia tra l'1,2 e l'1,6 per coloro che fumano, rispetto ai non fumatori. Ipoacusia: sintomi, cause e cure Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sull'ipoacusia: ...