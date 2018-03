Perché Xi non è il nuovo Mao Un' analisi

Pd - Calenda : 'Da matti dire Di Maio inadatto Perché steward. La democrazia non è colloquio di lavoro' : 'Io sono una élite, vengo da una famiglia fortunata. Quando abbiamo detto in campagna elettorale che Di Maio era inadatto a fare il presidente del...

Eva Henger ecco Perché Barbara D’Urso non mi invita più : Eva Henger racconta sul settimanale “Nuovo Tv” il motivo per il quale non sarebbe più stata invitata nei programmi di Barbara D’Urso. Come riporta il sito Leichic, ecco le parole dell’ex naufraga: “Sono d’accordo di non parlarne più, anch’io sono stanca del canna-gate, ma mi aspettavo almeno le scuse. Se non da Monte, che non lo farà mai, almeno dalla produzione e dalla conduttrice. Non dico in diretta, ma a telecamere spente. ...

Perchè le commedie italiane non sono tutte come Metti la nonna in freezer? : C’è un senso di stanchezza, vecchiaia, amarezza e disillusione che assale quasi sempre quando ci si avvicina in cinema o in tv ad una commedia italiana. Esclusi rari casi (ciao Smetto quando voglio!) e le consuete sicurezze inscalfibili (ciao Virzì! ciao Francesco Bruni! ciao Verdone!), il resto è un panorama diviso equamente tra film di comici televisivi quasi sempre certi che fare anche i registi sia una buona decisione (anche Checco Zalone, ...

Dieta : pane e pasta non devono mancare. Scopri Perché : Dieta: pane e pasta non devono mancare. Scopri perché Stare attenti alla propria alimentazione va bene, ma eliminare del tutto i carboidrati è sbagliato: ecco quel che c’è da sapere Continua a leggere L'articolo Dieta: pane e pasta non devono mancare. Scopri perché proviene da NewsGo.

Meghan Markle : ecco Perché non può ricevere abiti omaggio : Ogni volta che è stata avvistata in pubblico insieme al fidanzato, il Principe Harry, Meghan Markle ha sempre sfoggiato vestiti invidiabili, anche molto costosi. Ma non può ricevere abiti omaggio : ...

Perché l’impegno di Generali sul cambiamento climatico non è sufficiente : Assicurazioni Generali è la più grande compagnia assicurativa italiana, nonché una delle più grandi al mondo. Ha sedi in oltre 60 Paesi, 430 società e oltre 76 mila dipendenti. Stipula polizze vita, assicura la nostra automobile, forse la nostra casa e magari la nostra attività commerciale. Ma non solo. Generali ci assicura anche i cambiamenti climatici. Come? Finanziando ed assicurando impianti a combustibili fossili, soprattutto centrali e ...

Isola dei Famosi - Eva Henger : ecco Perché non è stata invitata a Domenica Live : Eva Henger è stata una dei protagonisti più discussi dell'Isola dei Famosi 2018. Ora che è tornata in Italia, oltre ad aspettarsi delle scuse da parte della produzione del reality e della conduttrice Alessia Marcuzzi, ha spiegato alle pagine del settimanale Nuovo Tv il motivo per cui non è più stata invitata a Domenica Live. Il motivo fondamentale - secondo Eva - sarebbe stato che per via della campagna elettorale fosse meglio non parlare del ...

Elio e Le Storie Tese : 'Ci sciogliamo - ma solo in Italia - Perché gli italiani non ci meritano' : 'Ma vi sciogliete davvero?'. La domanda è legittima dopo quello che doveva essere l'ultimo concerto di dicembre a Milano, con tanto di lapide gigante 'R.I.P. Elio e le Storie Tese', e invece poi è ...

Obsolescenza programmata : di cosa si tratta e perchè conviene alle grandi aziende (ma non ai consumatori) : La definizione di Obsolescenza programmata, nei mesi scorsi ha avuto un particolare risalto mediatico a livello internazionale per il caso che ha coinvolto il gigante tecnologico Apple negli USA, e si può definire come una strategia adottata anche dai produttori di dispositivi elettronici per decidere al momento della progettazione la durata del ciclo di vita di un prodotto. Il colosso di Cupertino è stato costretto a scusarsi dopo la scoperta ...

Perché non è sorprendente che l’ambasciata statunitense non sarà a Gerusamme ovest : Qualche giorno fa il New York Times ha pubblicato una notizia secondo la quale la futura ambasciata statunitense non sarà localizzata a Gerusalemme ovest. Sembra infatti che sarà insediata nel complesso che oggi ospita la sede consolare americana nella Città Santa, situato nella cosiddetta "No Man's Land", una sottile striscia di terra che, fino alla guerra del 1967, separava Gerusalemme est da Gerusalemme ovest.Ciò ...

Problemi Fortnite oggi 15 marzo - ecco Perché non si può giocare : Fortnite si aggiorna con esplosivi telecomandati e Lama delle scorte come si legge sul forum, purtroppo l'aggiornamento sta causando i classici Problemi ai server, per ora non si può giocare. Ancora Problemi Fortnite oggi 15 marzo: perché non si può giocare? Ve lo diciamo noi: è in corso l'aggiornamento 3.3, insomma quello che era stato rimandato e aggiunge tra le altre cose esplosivi telecomandati e Lama delle scorte. Le segnalazioni sono ...

Avvelena il latte della nipotina - la madre la scopre : “Perché la bambina non muore?” : Sarai Rodriguez-Miranda, 19enne americana, rischia 25 anni di carcere per aver tentato di uccidere la figlia del fratello, una bimba di appena 11 mesi. La ragazza avrebbe maturato il suo piano diabolico dopo la decisione dell'uomo di trasferirsi con la fidanzata nella casa in cui la stessa teenager viveva con la madre nello Stato USA dell'Indiana. Proprio la genitrice ha intuito cosa stava per fare e ha salvato la piccola.Continua a leggere