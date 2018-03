Perché Israele vuole far vedere i Mondiali ai paesi arabi

Condanne a morte più semplici per i terroristi - Perché Israele ha votato a favore : “Chi ride mentre sta accoltellando una persona non merita di vivere, dev’essere messo a morte”. Sono le parole pronunciate mercoledì scorso dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante il dibattito che ha preceduto il primo voto del parlamento sulla proposta di legge per rendere più semplici le Condanne a morte per “atti di terrorismo”. Il riferimento di Netanyahu era al triplice omicidio in una famiglia di coloni di ...