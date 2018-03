Per la Zambelli Orvieto domenica comincia lo sprint | prima avversaria Olbia

Zambelli Orvieto chiamata ad una prova di forza Per fermare Soverato : ... sulla pagina social appositamente predisposta dal club https://www.facebook.com/Streaming-Pallavolo- Zambelli - Orvieto -362175467564852/ ci sarà la possibilità di seguire il match in diretta streaming. ...

Per la Zambelli Orvieto ripresa ostica contro una Brescia lanciata

Ex Brescia ed Empoli - Zambelli firma Per il Foggia : Nuovo rinforzo in arrivo per il Foggia : secondo La Gazzetta dello Sport oggi arriverà la firma di Marco Zambelli , ex difensore di Brescia ed Empoli ora svincolato.