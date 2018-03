Per gli appassionati di Giallo e Noir proseguono gli appuntamenti ad Assisi | gli ospiti e

Risultati Serie B - 31^ giornata : beffa nel finale Per il Palermo - l’Empoli non sbaglia [FOTO] : 1/58 LaPresse ...

In migliaia Per papa Francesco a San Giovanni Rotondo : «Preghiera - piccolezza e sapienza» : papa Francesco è atterrato intorno alle 10 sul campo sportivo Antonio Massa di San Giovanni Rotondo. Ad accoglierlo l?arcivescovo Michele Castoro e il sindaco Costanzo Cascavilla. Un...

Pd - CuPerlo : “Consultare gli iscritti con un referendum? Idea giusta e convincente in qualunque caso” : “Se al termine delle consultazioni del Capo dello Stato, chi ha vinto le elezioni, è in grado di dar vita ad una maggioranza ne prenderemo atto, altrimenti vedremo cosa proporrà il Presidente della Repubblica e se ci fosse un appello rivolto a tutte le forze politiche a fronte di uno stallo della situazione, che la nostra linea non può essere quella di un’Aventino”. Così Gianni Cuperlo chiude l’assemblea di ...

CONTEST Vinci due biglietti Per la première del musical Sunset Boulevard al Rossetti di Trieste : L'attesissimo spettacolo di Andrew Lloyd Webber arriva per la prima volta in Italia e in esclusiva nazionale dal 21 al 25 marzo al Teatro Stabile del Fvg. Due i biglietti in palio per i lettori del ...

Di Maio : “Vogliamo figure di garanzia come presidenti delle Camere Per abolire i vitalizi” : L'obiettivo di Luigi Di Maio e del M5s è quello di eleggere figure di garanzia alle presidenze delle Camere soprattutto per raggiungere uno scopo: "abolire i vitalizi, un privilegio odioso".Continua a leggere

Aeronautica militare : bimbo in Pericolo di vita - volo sanitario Cagliari-Genova : Nel primo pomeriggio di oggi 17 marzo, un bambino di un anno in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Cagliari a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare. Il piccolo paziente, accompagnato da un’equipe medica specializzata, è stato poi trasferito in ambulanza per essere ricoverato nell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini. La richiesta di trasporto, come accade in ...

Viene dichiarato morto dalla moglie ma è vivo e vegeto e fa appello in tribunale : Perde la causa : Un uomo è stato dichiarato defunto dalla moglie, ma, essendo invece vivo e vegeto, ha presentato appello per dimostrare il contrario: è stato dichiarato legalmente morto da un tribunale. Constantin Reliu, 63 anni, ha perso la sua causa presso la corte di Vasului, perché ha presentato oltre il termine consentito l’appello contro la sentenza che lo dava per morto, ha spiegato un portavoce del tribunale. Inoltre non può presentare ulteriori ...

Fermo. Variante al Prg a San Michele Terra - tassa di soggiorno e Asite : le Perplessità dei Cinque Stelle dopo il consiglio comunale di ieri : Un consiglio comunale infinito e fitto di punti importanti. Un consiglio comunale che ha visto la presenza tra il pubblico della neo eletta portavoce M5S alla Camera Mirella Emiliozzi, a testimonianza ...

Serie A Cagliari - Lopez : «A Benevento Per fare la partita» : Cagliari - A Benevento per fare un importante passo in avanti in ottica salvezza. Il Cagliari ha le idee chiare e Diego Lopez lo conferma durante la conferenza stampa della vigilia: "Anche se avessimo ...

Live - Carrarese-Lucchese 1-0 : SuPer-Tavano porta avanti gli azzurri : Massa - Pre-gara: Mister Baldini conferma 10/11 dei titolari scesi in campo dal primo minuto ad Olbia. Unica novità Coralli al posto dello squalificato Biasci. Nella Lucchese Baroni vince il ...

Samp-Inter - Pagliuca spaventa i nerazzurri Per la sfida di domani : Per l'Inter sarà difficile uscire indenne dal Marassi', ha dichiarato ai microfoni di Premium Sport. LOTTA CHAMPIONS E SCUDETTO 'Se la giocano in tre, ora è rientrato anche il Milan ma se la ...

DIRETTA MOTOGP QATAR/ Streaming video Sky e Tv8 : Ducati sugli scudi - Dovizioso favorito Per la pole position? : DIRETTA MOTOGP qualifiche live e Streaming video GP QATAR 2018 Losail, oggi sabato 17 marzo: cronaca e tempi. Le Ducati favorite per la pole?

Marco Travaglio da Lilli Gruber : 'Luigi Di Maio non governa Per diritto divino. Deve darsi una mossa Per trovare un'alleanza' : Marco Travaglio , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 , attacca duramente Luigi Di Maio : 'Gli ho dato una botta', precisa subito, 'perché è arrivato primo ma continua a parlare come se ...

Snowboard - Roland Fischnaller : “La Coppa del Mondo più bella - una Per ogni figlio. A 38 anni ancora competitivo” : Roland Fischnaller ha conquistato la Coppa del Mondo di PSL, disciplina di Snowboard. L’azzurro ha alzato al cielo la terza Sfera di Cristallo della sua memorabile carriera grazie al successo ottenuto a Winterberg. Queste le dichiarazioni rilasciate dal nostro veterano al microfono della Fis: “Questa è la Coppa più bella perché ero indietro tanti punti ma sono riuscito a recuperare usando bene il cervello. Sono contentissimo, volevo ...