Pensioni per casalinghi e casalinghi | ecco come godere dell' assegno Inps a 57

RIFORMA Pensioni/ Gardini (Confcooperative) contro la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Gardini (Confcooperative) contro la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 marzo(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:23:00 GMT)

Pensioni - quota 41 per tutti : la proposta di Cesare Damiano : quota 41 per tutti senza vincolo anagrafico, proroga dell’Opzione Donna, stabilizzazione dell’Ape e soluzione definitiva per gli esodati: questa la ricetta per le Pensioni dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano per i vincitori delle Elezioni 2018 che si appresteranno a formare un nuovo Governo tra poche settimane. Durante la campagna elettorale Damiano si era schierato contro l’abolizione della Legge Fornero, proposta ...

RIFORMA Pensioni/ Possibile blocco dell'assegno per chi debiti col Fisco (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Possibile blocco dell'assegno per chi debiti col Fisco. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 marzo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:16:00 GMT)

UNIVERSITA'/ Pensioni - ecco perché i prof inglesi dicono no ai "lupi" della City : La privatizzazione del settore Pensionistico universitario ha determinato in Gran Bretagna un lungo sciopero su vasta scala che dura tuttora. Il punto di FRANCESCO MOSCONE(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 06:10:00 GMT)UNIVERSITA'/ I cervelli da tenere in Italia (prima che se ne vadano), di F. MosconeUNIVERSITA'/ Concorsopoli? La soluzione è semplice, ma l'Italia non la vuole, di F. Moscone

RIFORMA Pensioni/ Lavoro di cura - il dibattito aperto dal Cods (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Lavoro di cura, il dibattito aperto dal Cods. Tutte le novità e le new sui principali temi previdenziali di oggi, 14 marzo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:06:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ Proietti (Uil) : flessibilità per tutti a 63 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Proietti (Uil): flessibilità per tutti a 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 marzo(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Pensioni anticipate e APE social : scadenza al 31 marzo per l'invio delle domande Video : Torniamo ad aggiornare i nostri lettori sulle ultime opzioni di pensionamento anticipato attualmente disponibili [Video] con un nuovo articolo tecnico riguardante l'#APE socialE. Si avvicina infatti sempre di più la data di chiusura della prima finestra utile per poter effettuare l'apertura della pratica ed il conseguente invio all'Inps in favore di coloro che maturano i requisiti utili di accesso all'anticipo Pensionistico entro l'anno in ...

Pensioni e giovani - è allarme. "Rischio povertà per 5 - 7 milioni nel 2050" : L'ultimo studio Censis-Cooperative: i millennials potrebbero ritrovarsi con una pensione da fame. Colpa della retribuzione discontinua e dell'ingresso al lavoro tardivo

Riforma Pensioni/ Il rebus esodati per l'aumento dei requisiti Pensionistici (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Il rebus esodati per l'aumento dei requisiti pensionistici. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 marzo(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:26:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ A Leonardo accordo per 1.100 prepensionamenti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. A Leonardo accordo per 1.100 prepensionamenti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 marzo(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:09:00 GMT)

Riforma Pensioni/ L'obiettivo della Uil per le donne (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. L'obiettivo della Uil per tutte le donne. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 marzo(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:56:00 GMT)

Le Iene Show/ Servizi : Le Pensioni ai malati per colpa dell'amianto (11 marzo 2018) : Le Iene Show tornano in onda oggi, domenica 11 marzo: Nicola Savino, Nadia Toffa, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani presentano nuovi Servizi e nuove inchieste.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:24:00 GMT)

Pensioni - Salvini verso il governo : aiuto per cancellare la Fornero - ultime news Video : Così come avvenuto in campagna elettorale [Video], anche nel post elezioni e verso la formazione di un nuovo governo resta in primo piano il capitolo della riforma #Pensioni. Gli occhi sono puntati sui leader e candidati premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio e della Lega #Matteo Salvini, che promettono da tempo l’abolizione della legge Fornero e che adesso sono alla prova dei fatti avendo i numeri in Parlamento per farlo. Tra l’altro, ...

Pensioni - Salvini : 'Serve maggioranza per abolire Fornero' - intesa con Di Maio Video : Parla con ancora più convinzione da candidato premier e mette al centro dei suoi piani il programma elettorale presentato alle elezioni politiche del 4 marzo scorso, a partire dall’abrogazione della riforma #Pensioni targata Monti-Fornero che ancora oggi continua ad avere drammatiche ricadute sul piano sociale, lasciando al lavoro gli ultrasessantenni ormai stremati e disoccupati i giovani che nella migliore delle ipotesi riescono a trovare in ...