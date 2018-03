Pd | Partigiani dem | oggi inizia rigenerazione

Pd : Palermo - sabato primo laboratorio Partigiani dem : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Si svolgerà sabato 17 marzo, a partire dalle 9.30, il primo laboratorio di idee dei partigiani del Pd. L'appuntamento è presso l'Istituto Gramsci siciliano ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo. "L’iniziativa - spiega Ruggero D’Amico, a nome dei partigiani Dem - s

Pd : Partigiani dem - arroganza Faraone già punita - ora chieda scusa : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - Il messaggio che il senatore Faraone lancia stamani è ancora una volta carico di arroganza e implicite minacce di guerriglia. Ancora una volta odio politico, puramente divisivo". Lo dice Carmelo Greco, a nome dei Partigiani Dem . “Ci saremmo aspettati che Davide Faraone

Elezioni : Partigiani dem - in Sicilia risultato peggiore solo nel '92 : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Per trovare un risultato peggiore, in Sicilia, a quello di domenica 4 marzo dobbiamo risalire al 1992 quando nel nostro simbolo c'era ancora la falce e martello". E' così che Antonio Rubino, esponente dei partigiani dem, in una conferenza stampa nella sede di Palermo d

Pd : Partigiani dem - opposizione chiara e netta a governo regionale : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "L'opposizione del partito democratico al governo regionale deve essere chiara e netta. Oggi il Pd deve essere la principale forza di opposizione a una politica di destra consociativa che ricorda il cuffarismo". Lo ha detto Antonio Rubino, esponente dei partigiani dem,

Pd : Partigiani dem - classe dirigente partito deve dimettersi (2) : (AdnKronos) - Commentanto le dimissione del segretario regionale del Pd siciliano Fausto Raciti, Rubino ha parlato di "un atto doveroso. Raciti - ha aggiunto - ha rimesso il suo mandato di segretario regionale per consentire un dibattito vero all'interno del partito. Su questa strada immagino vorrà

Elezioni : Partigiani dem - in Sicilia risultato peggiore solo nel ’92 : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – “Per trovare un risultato peggiore, in Sicilia, a quello di domenica 4 marzo dobbiamo risalire al 1992 quando nel nostro simbolo c’era ancora la falce e martello”. E’ così che Antonio Rubino, esponente dei partigiani dem, in una conferenza stampa nella sede di Palermo del Pd Siciliano, commenta la debacle del partito alle Politiche. Distribuito alla stampa, un foglio con il resoconto ...

Elezioni : Rubino (Partigiani dem) incontra Raciti - valutare scenari Sicilia : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Questa sera, come apprende l'Adnkronos, si riunirà lo stato maggiore dei Partigiani Dem per assumere una posizione ufficiale che verrà comunicata durante la conferenza stampa prevista per domani. Uno dei promotori del gruppo, Antonio Rubino, ha incontrato per oltre due

Rigenerazione Pd - oggi kermesse dei Partigiani dem a Palermo : 'Rigenerazione Pd. E' questo il titolo della kermesse dei Partigiani Dem che si svolgerà oggi, a partire dalle 9.30, presso il Teatro Santa Cecilia di Palermo'. Così Antonio Rubino, a nome dei ...

Elezioni : Partigiani dem contro Faraone - coerenza è abito che non tutti sanno indossare : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "La coerenza è quell'abbigliamento che non tutti sanno indossare". Inizia con queste parole un video postato su Facebook dai Partigiani Dem siciliani, guidati da Antonio Rubino, contro il sottosegretario Davide Farone. Con lo sfondo la musica di 'Bandiera rossa', i Par

Elezioni : Partigiani dem contro Faraone - coerenza è abito che non tutti sanno indossare : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) – “La coerenza è quell’abbigliamento che non tutti sanno indossare”. Inizia con queste parole un video postato su Facebook dai Partigiani Dem siciliani, guidati da Antonio Rubino, contro il sottosegretario Davide Farone. Con lo sfondo la musica di ‘Bandiera rossa’, i Partigiani mostrano la fotografia dell’ex deputato forzista e oggi Pd Dore Misuraca, seguita dalla foto con ...

Pd : Partigiani dem - adesione Misuraca? Faraone come doganiere Troisi : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Nulla di personale su Dore Misuraca, ma la concezione faraoniana di partito 'proprietà privata' diventa sempre più preoccupante". Così Antonio Ferrante commenta, a nome dei Partigiani dem, l'adesione di Dore Misuraca al Partito democratico. "Più che un dirigente polit

Pd : Partigiani dem - adesione Misuraca? Faraone come doganiere Troisi : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – “Nulla di personale su Dore Misuraca, ma la concezione faraoniana di partito ‘proprietà privata’ diventa sempre più preoccupante”. Così Antonio Ferrante commenta, a nome dei Partigiani dem, l’adesione di Dore Misuraca al Partito democratico. “Più che un dirigente politico Faraone sembra sempre più il ‘doganiere di Troisi e Benigni: chi siete? Dove andate? Cosa ...

Strappo nei Dem Sicilia : in quattro vanno via e nasce 'Partigiani Pd' : PALERMO - Strappo nei dem in Sicilia di un pezzo del partito sulle liste elettorali. nasce il movimento "I partigiani del Pd" in dissenso "col modello padronale del partito". quattro dirigenti - ...