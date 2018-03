Pd | Orlando | “C’è stato clientelismo nel partito” Renziani all’attacco | “È da denuncia”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 marzo 2018) Ha invitato la platea “riflettere sugli elementi di nepotismo eche hanno caratterizzato il nostro partito” e a “ridimensionare gli ego”. Il motivo? Il pluralismo che “èsacrificato nelle liste come tutti coloro che avevano disturbato il manovratore“. Parole, quelle usate da Andreaall’assemblea di Sinistra Dem voluta da Gianni Cuperlo, che suonano come un evidente attacco a Matteo Renzi. E che infatti suscitano l’attacco immediato di tutti icostringendo il guardasigilli a smentire: il suo ragionamento – dice – “non era assolutamente riferito all’ex segretario”. E in effettiil nome di Renzi non lo cita mai. La pensano diversamente gli uomini più vicini all’ex premier che tra social network e comunicati inviati alle agenzie di stampa manganellano il leader della ...