Pd | minoranza Dem | ' No all' Aventino ma non consegniamo il paese alla destra'

"Il 90% del partito è contrario" minoranza Dem chiude al M5S : L'area politica che mi ha sostenuto al Congresso ha escluso la possibilità di un governo con i 5 Stelle, così come con il centrodestra, quindi si aggiunge un ulteriore 20% del Pd. In modo chiaro per ...

Pd - in Alto Adige dem spaccati sulla candidatura della Boschi : 14 esponenti della minoranza lasciano il partito : A 10 giorni dal voto il Pd Alto atesino si spacca. Quattordici esponenti della minoranza che fa riferimento al presidente del consiglio provinciale Roberto Bizzo hanno annunciato la loro uscita dal partito in polemica contro la “ candidatura imposta dall’ Alto ” di Gianclaudio Bressa e Maria Elena Boschi nel collegio Bolzano-Bassa Atesina. Tra i dissidenti l’assessora bolzanina Monica Franch, l’assessore del comune di Ora Luigi Tava, ...

Leggi razziali - l’amnesia collettiva degli italiani “brava gente”. Galli Della Loggia : “Neofascisti? minoranza di folli”. Gentile : “No - segno di crisi della democrazia” : A 80 anni dalle Leggi razziali, stiamo celebrando una rimozione collettiva, “uno stacco psicologico e storico”, come lo definisce l’editorialista Ernesto Galli della Loggia, un “falso storico”, per lo storico Emilio Gentile, che ha portato gli italiani a credere di aver “subito” la dittatura, e, per questo, di non avere colpe. Mentre, invece, furono in molti a beneficiare dell’espulsione degli ebrei dai posti di lavoro. Il risultato? A suon di ...