Pd | Martina | “Staremo all’opposizione ma guai all’Aventino Governo M5s-Lega un pericolo

(Di sabato 17 marzo 2018) “Sono d’accordo con Cuperlo: il 4 marzo ci ha consegnato l’opposizione maall’Aventino”. Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio. “Anche io penso che unM5s-siaso per il Paese. Non ci tireremo indietro dal confronto e non aspetteremo che siano solo le forze che hanno vinto il 4 a fare le loro mosse. Noi contrattaccheremo e cercheremo di organizzare l’alternativa con un lavoro di centrosinistra aperto, plurale”, aggiunge. “Incalzeremo, proporremo, non staremo a guardare”, afferma L'articolo Pd,: “Staremo all’opposizione maall’Aventino.M5s-unper il Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.