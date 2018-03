Pd | Martina | ' No all' Aventino | governo M5S-Lega pericoloso per il Paese'

Pd - Martina : “Noi all’opposizione - ma non staremo a guardare. Governo M5s-Lega un pericolo per il Paese” : “Sono d’accordo con Cuperlo: il 4 marzo ci ha consegnato l’opposizione ma guai all’Aventino”. Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina. “Anche io penso che un Governo M5s-Lega sia pericoloso per il Paese. Non ci tireremo indietro dal confronto e non aspetteremo che siano solo le forze che hanno vinto il 4 a fare le loro mosse. Noi contrattaccheremo e cercheremo di organizzare l’alternativa con un ...

Pd modello Spd : Maurizio Martina apre alla consultazione degli iscritti per le scelte strategiche - come quelle eventuali sul governo : "Penso alla Spd che ha costruito alcuni passaggi chiave con la partecipazione diretta degli iscritti", dice Maurizio Martina intervistato da Repubblica. Un passaggio non da poco, quello pronunciato dal neo-reggente del Pd: passaggio notato dai più nel partito.Il riferimento all'esperienza dei socialisti tedeschi, che con un referendum tra gli iscritti hanno sciolto il dilemma sul sostegno ad una nuova grande coalizione con Angela Merkel, ...

Sondaggi scenari Governo/ Alleanza Di Maio-Martina : elettori Pd più 'convinti' di quelli M5s : Sondaggi post-Elezioni 2018, Governo M5s migliore formula per gli elettori: supera Governo di 'larghe intese' e Centrodestra. Tutte le combinazioni.

Martina lascia il ministero. Ok del Pd all'esecutivo di scopo : Una chiusura, l'ennesima, nei confronti di Luigi Di Maio, definito 'arrogante'. Un'apertura, pur ridimensionata, verso un governo di scopo sotto l'egida di Sergio Mattarella. Il giorno dopo la ...

Martina porta la croce del Pd : "Noi siamo all'opposizione" : Diversa cosa la questione del modo di gestire questa fase politica. 'Intendiamo rispettare il voto di tutti gli italiani - ha spiegato Martina - e saremo coerenti con gli esiti del 4 marzo. Ora tocca ...

Pd - Martina : «Noi all’opposizione» : Al Nazareno la resa dei conti nel Partito Democratico. Assente Matteo Renzi che scrive: «Mi dimetto ma non mollo». Delrio: «Non un nuovo capo ma una nuova direzione»

Direzione Pd - Martina : non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino - noi all'opposizione : Il vicesegretario Dem apre i lavori del dopo-Renzi: "Non cerchiamo scorciatoie - ha detto in Direzione - a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità. Dalla sconfitta tutti dobbiamo imparare molto". Renzi non è presente, Gentiloni sì.

Chi è Maurizio Martina - il ministro alla guida del Pd dopo Renzi - : Il vice segretario del Pd, bergamasco, ha una laurea in Scienze politiche. È il reggente del Partito democratico dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo. A lui il compito di mediare fino all'...

Direzione Pd - ok alla linea di Martina sfida Salvini e Di Maio : Martina: "Guiderò con la massima collegialità". Delrio: "Siamo il secondo partito italiano". Cuperlo apre al governo di scopo. Orlando chiede garanzie sulle dimissioni della segreterie Salvini: "Non ...

Mattarella - no egoismi e appello alla responsabilità/ Martina : “fiducia in Quirinale - ora tocca a M5s e Lega” : Sergio Mattarella, secondo appello ai partiti: "siamo tutti responsabili. Le sorti dell'Italia sono comuni, no egoismi e seguire l'esempio dei giovani". Una risposta a Matteo Renzi?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:40:00 GMT)