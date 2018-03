Pd | Martina | ' M5S e Lega sono un pericolo Noi non faremo l' Aventino | faremo opposizione'

Pd contro Governo M5s e Lega/ Martina e Cuperlo : "Un pericolo - ma non faremo l'Aventino" : Pd contro Governo M5s e Lega, Martina e Cuperlo: "Un pericolo, ma non faremo l'Aventino". Ultime notizie sul reggente del Partito democratico.

Pd - Martina e Cuperlo : <br> "Governo Lega-M5S sarebbe un pericolo" : Si è svolta oggi l'assemblea di Sinistra Dem nel corso della quale sono intervenuti Gianni Cuperlo e Maurizio Martina, il ministro dell'Agricoltura uscente che è attualmente il reggente del Partito Democratico dopo le dimissioni di Matteo Renzi dal ruolo di segretario. Entrambi sono d'accordo sul ruolo che il Pd avrà nel nuovo parlamento: starà all'opposizione.Cuperlo, in particolare, ha parlato dell'eventualità di un governo ...

Pd - da Martina a Cuperlo e Orlando : “Lega-M5s? Pericolosi”. Ma aprono a esecutivo di scopo : “Se lo chiede il Colle” : Un governo con la Lega e il Movimento 5 stelle? Per tutti o quasi sarebbe pericoloso. Al contrario, però, se a chiederlo dovesse essere il Quirinale sarebbero pronti a sostenere un governo larghe, anzi larghissime intese. E cioè anche con il Movimento 5 stelle e la Lega. Dà un indirizzo tutt’altro che netto l’assemblea di Sinistra Dem voluta da Gianni Cuperlo. È la prima uscita pubblica di Maurizio Martina come reggente dopo la ...

Pd - Martina : 'No all'Aventino - governo M5S-Lega pericoloso per il Paese' : 'Dobbiamo motivare il fatto che non è possibile produrre una alleanza politica con Lega e M5s perché sarebbe impossibile realizzare gli impegni presi con gli elettori, così togliamo via l'aspetto che ...

Pd - Martina : “Noi all’opposizione - ma non staremo a guardare. Governo M5s-Lega un pericolo per il Paese” : “Sono d’accordo con Cuperlo: il 4 marzo ci ha consegnato l’opposizione ma guai all’Aventino”. Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina. “Anche io penso che un Governo M5s-Lega sia pericoloso per il Paese. Non ci tireremo indietro dal confronto e non aspetteremo che siano solo le forze che hanno vinto il 4 a fare le loro mosse. Noi contrattaccheremo e cercheremo di organizzare l’alternativa con un ...

Martina : Pd non starà sull'Aventino - non voglio governo Lega-M5s : Roma, 17 mar. , askanews, - Il Pd non intende sta "sull'Aventino", avrà una "funzione di sfida e di cambiamento" e non aspetterà solo l'iniziativa di chi ha vinto le elezioni. Lo assicura il ...

Sondaggi scenari Governo/ Alleanza Di Maio-Martina : elettori Pd più 'convinti' di quelli M5s : Sondaggi post-Elezioni 2018, Governo M5s migliore formula per gli elettori: supera Governo di 'larghe intese' e Centrodestra. Tutte le combinazioni.

Martina : 'Né destra né M5s - il Pd non fa accordi' : Ma la politica non si fa mai con il risentimento . Il punto è che noi dobbiamo sfidarli sul terreno su cui hanno preso i loro voti: la domanda di cambiamento . Ai Cinque Stelle il pallino di trovare ...

Martina : nè destra nè M5s - il Pd non fa patti con nessuno : Roma, 16 mar. , askanews, 'Il voto del 4 marzo ci ha consegnato a una funzione chiara: l'opposizione. Da lì sfideremo chi governerà sul tema del cambiamento del Paese'. Lo dice in una intervista a ...