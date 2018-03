Pd | La sinistra Dem riflette sulla sconfitta | ma dice no a a derive aventiniane

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 marzo : L’eurodeputata della sinistra e il collega ecologista francese invitano il Partito democratico a trattare con il M5s (e con LeU) per “costruire – scrivono – l’alternativa a un governo che aprirebbe le porte al nazionalismo - al razzismo - alla xenofobia” : L’appello “Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista” Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: “Compiacersi all’opposizione non è all’altezza della sfida” di Pascal Durand* e Barbara Spinelli** Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Pic Indolor. “Gentiloni rassicura i leader europei. Telefonate con Merkel e Macron” (Corriere della sera, 7.3). Tranquilli, amici, non ho sentito niente. Elettore a ...

Elezioni 2018 - i Giovani Democratici di Pesaro : “Gli elettori di sinistra non hanno votato Pd? No - sono morti di vecchiaia” : “Non è che gli elettori di sinistra non c’hanno votato, è che sono morti (di vecchiaia)”. È questa, in sintesi, la conclusione a cui sono giunti i Giovani Democratici di Pesaro dopo la pesante sconfitta del Partito Democratico alle Elezioni del 4 marzo. “Il Pd pesarese alla camera durante le politiche del 2013 prese (fonte portale Eligendo) 18.763 voti – scrivono sulla loro pagina Facebook -. Domenica ha preso ...

sinistra - democratici e progressisti : anno zero - ora rifondazione : Il risveglio è un incubo. Il Movimento Cinque Stelle al 32%. La Lega, cioè la destra nazionale, al 18%. Tutto il centro-destra al 37%. La Sinistra, il centro-Sinistra, l'insieme delle forze democratiche e progressiste al punto più basso della storia della Repubblica italiana. Mai così male. Gli scenari che ora si profilano sono da horror: un governo Di Maio, un governo Cinque Stelle-Lega. La sensazione è che si ...

Fascismo : Russo (FdI) - clima da guerra civile alimentato da sinistra democratica : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "Assistiamo a un atteggiamento pericoloso. Sta passando il messaggio, antico e rispolverato per questa campagna elettorale, che la violenza nei confronti di chi è di destra sia giustificabile, quasi un fatto naturale. Si sta risvegliando in Italia un clima da guerra ci

Sicilia : appello sinistra Comune all'Ars - abolizione preferenza genere vulnus democrazia : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - "Ci rivolgiamo ai settanta deputati regionali affinché questa legge, che è stata una autentica conquista di civiltà e democrazia, sopravviva". A lanciare l'appello all'Ars, che domani discuterà il disegno di legge per l'abolizione della doppia preferenza di genere, son