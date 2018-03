Pd | Fregolent | nostri elettori vogliono chiarezza ed unità

meteoweb.eu

Roma, 17 mar. (AdnKronos) – "In questi ultimi anni le critiche interne al Pd hanno messo in secondo piano i risultati ottenuti dal governo". Lo afferma Silvia, deputata del Partito democratico. "Una stagione di riforme reali e di portata storica -aggiunge- è stata offuscata da una serie interminabile di scontri tra la classe dirigente del partito. Il Pd dopo il 4 marzo ha voltato pagina, il nostro elettorato vuoleed. Continuare ad organizzare riunioni di correnti in cui parlare di nepotismo è clientelismo è francamente controproducente per un partito che guarda al futuro".