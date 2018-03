Pd | da Martina a Cuperlo e Orlando | “Lega-M5s? Pericolosi” Ma aprono a esecutivo di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 marzo 2018) Un governo con la Lega e il Movimento 5 stelle? Per tutti o quasi sarebbe pericoloso. Al contrario, però, se a chiederlo dovesse essere il Quirinale sarebbero pronti a sostenere un governo larghe, anzi larghissime intese. E cioè anche con il Movimento 5 stelle e la Lega. Dà un indirizzo tutt’altro che netto l’assemblea di Sinistra Dem voluta da Gianni. È la prima uscita pubblica di Mauriziocome reggente dopo la direzione di lunedì scorso, ma anche la prima occasione per il Pd per parlare della sconfitta delle politiche. E invece di autoanalisi c’è poco, molto poco all’assemblea della corrente di sinistra dei dem. Al contrario il ministro dell’Agricoltura interviene per sbarrare la strada proprio alla sinsitra, cioè ai transfughi di Liberi e Uguali. “Dobbiamo aprire un percorso per un centrosinistra plurale e aperto, ma aprire a chi è ...