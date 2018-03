Pd | Cuperlo | dibattito serio e responsabile rispettandoci

meteoweb.eu

: #Gianni Cuperlo: 'da Renzi ancora l'arroganza del capo' - valtaro : #Gianni Cuperlo: 'da Renzi ancora l'arroganza del capo' - BC72524631 : @ivanscalfarotto @CarloCalenda Una volta ascoltai un dibattito tra veltroni e cuperlo..dopo mezz'ora mi venne il ma… -

(Di sabato 17 marzo 2018) Roma, 17 mar. (AdnKronos) – “Così no, per piacere. Lo chiedo davvero, per piacere. Leggo dichiarazioni critiche verso Andrea Orlando e l’incontro svolto oggi al Nazareno. è stato un seminario che ha provato a scavare sulle cause profonde della sconfitta senza chiedere scomuniche o abiure. Lo abbiamo fatto col segretario reggente, Martina, con i ministri Calenda e Orlando. Voleva essere ciò che è stato: un”. Lo afferma in una dichiarazione Gianni.“Nel suo intervento -ricorda- Orlando non ha rovesciato le colpe su altri, ha fotografato i limiti evidenti di un partito che, soprattutto al Sud, ha smarrito legami con la parte più sofferente. Dopo un risultato simile tutti dobbiamo riflettere e assumerci una quota di responsabilità ma sarebbe saggio sotterrare l’ascia di guerra e rispettarsi anche quando -e capiterà- ...