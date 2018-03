Pd contro Governo M5s e Lega Martina e Cuperlo | “Un pericolo | ma non faremo l' Aventino”

Giovanni Toti contro la linea di Silvio Berlusconi : 'No a un governo a tutti i costi. E Forza Italia cambi' : Da tempo, Giovanni Toti viene dato in rotta con Silvio Berlusconi , poiché considerato troppo vicino alla Lega di Matteo Salvini . E questa posizione, di fatto, viene confermata da quanto affermato ...

Carceri - M5s e Lega contro la riforma approvata dal governo : “Provvedimento contro la certezza della pena : affronto” : “certezza della pena“. La frase la pronuncia per primo Matteo Salvini, ma dopo qualche ora rimbalza anche sul Blog delle Stelle. La riforma dell’ordinamento penitenziario approvata in consiglio dei ministri non piace né alla Lega né ai Cinquestelle. Con sfumature diverse, ma il concetto è espresso da entrambi i partiti usciti “vincitori” dalle elezioni del 4 marzo. “Vergogna – commenta Salvini – un ...

Messico - l'Onu torna a puntare il dito contro magistrati e autorità. Amnesty al Governo : "Date seguito alle raccomandazioni contenute nel ... : Il 26 settembre 2014 a Iguala, nello stato di Guerrero, la polizia attaccò un gruppo di studenti della scuola magistrale di Ayotzinapa: 43 studenti scomparvero e altri tre studenti e tre persone ...

Sicilia : corsa contro il tempo per bilancio e finanziaria - 21 marzo i documenti dal governo : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Approvare il bilancio e il ddl di Stabilità regionale entro il 31 marzo. E' questo l'impegno assunto dalla conferenza dei capigruppo dell'Ars, durante la riunione tenutasi oggi pomeriggio alla presenza del presidente dell’Assemblea Gianfranco Miccichè. Un impegno che v

Sicilia : corsa contro il tempo per bilancio e finanziaria - 21 marzo i documenti dal governo (2) : (AdnKronos) - "Il ritardo non è addebitabile al parlamento – ha sottolineato Miccichè -ma non è neanche responsabilità del governo che ha dovuto attendere oltre misura i dati necessari per varare il bilancio consolidato". Martedì 20 marzo la commissione bilancio dovrebbe approvare il rendiconto e il

Pd - Martina : “Governo? Pronti a partire da lavoro serio di controproposta - ma prima M5s dica cosa vuole fare” : “Trovo irresponsabile e arrogante il discorso di Di Maio. Evocare il ritorno al voto segnerebbe la sconfitta di chi ha vinto il 4 marzo. Suggerirei a Di Maio di abbandonare questi messaggi e questi toni. E gli suggerirei di indicare una prospettiva senza giocare a mosca cieca. Noi possiamo anche partire da un lavoro serio di controproposta, io ci sto, lo sappiamo che dobbiamo partire da un discorso di questo genere nella società e nelle ...

Di Maio : se fanno un governo tutti contro M5s sarà loro fine : Roma, 10 mar. , askanews, 'In questo momento il M5S è determinante, un governo senza i 5 stelle non si può fare, tutti dovranno parlare con noi, a meno che non decidano, e sarebbe un clamoroso insulto ...

Slovacchia : migliaia in piazza a Bratislava contro governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Governo M5s - Grillo contro Di Maio "Mai alleanze con i nostri nemici storici" : Il M5s è a un'impasse. Tentare il tutto per tutto pur di governare, alleandosi con i nemici di sempre, ovvero i partiti tradizionali e in primis il Partito Democratico, oppure tornare all'opposizione e riprendere la politica del dito puntato sugli errori altrui senza prendersi le responsabilità di Governo Segui su affaritaliani.it

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018/ Orlando - “90% Pd contro Governo M5s”. Calenda - “non sono l’anti-Renzi” : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Emiliano vs Calenda(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Orlando : “Il 90% del Pd contro il governo con M5S o centrodestra”. Calenda : “Se accade lascio il partito” : «L’area Orlando, così come la maggioranza del Pd ha escluso la possibilità di un governo con i 5 stelle, così come con il Centrodestra. In modo chiaro per questa prospettiva si è pronunciato Michele Emiliano che ha ottenuto al congresso il 10%. Il 90% del gruppo dirigente del Pd è contrario ad un’alleanza con il M5S». Andrea Orlando ne è convinto e...

Pd - Orlando chiude la porta a M5S : 90% partito contro Governo M5S o destra : Nella direzione Pd di lunedì è necessaria un'analisi della sconfitta e che Matteo Renzi renda le sue dimissioni «vere, operative ed effettive, in maniera...

Pd - Orlando chiude la porta a M5S : 90% partito contro Governo M5S o destra : Nella direzione Pd di lunedì è necessaria un'analisi della sconfitta e che Matteo Renzi renda le sue dimissioni 'vere, operative ed effettive, in maniera inequivocabile'. È la linea che emerge dalla ...

Pd - Orlando : dimissione vere di Renzi e gestione collegiale - 90% partito contro Governo M5S o destra : Nella direzione Pd di lunedì è necessaria un'analisi della sconfitta e che Matteo Renzi renda le sue dimissioni «vere, operative ed effettive, in maniera...