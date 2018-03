Pavia | picchia la convivente in strada | arrestato

Picchiati da skinheads - la denuncia online di 5 immigrati a Pavia? : "Chiedo umilmente scusa a uno dei venti militanti di casapound/forza nuova a cui poche ore fa ho strappato il cappuccio mentre gonfiavano la faccia a me e altri 5 miei amici in centro a Pavia e sotto le telecamere dopo una serata in discoteca, se fossi interessato a riprendertelo scrivimi in privato". Parte da questo post di Salem Bikarbas sulla sua pagina facebook, l'indagine della Digos di Pavia, che dopo la denuncia sui social, ...

Picchiati da skinheads - la denuncia online di 5 immigrati a Pavia? : "Chiedo umilmente scusa a uno dei venti militanti di casapound/forza nuova a cui poche ore fa ho strappato il cappuccio mentre gonfiavano la faccia a me e altri 5 miei amici in centro a Pavia e sotto le telecamere dopo una serata in discoteca, se fossi interessato a riprendertelo scrivimi in privato". Parte da questo post di Salem Bikarbas sulla sua pagina facebook, l'indagine della Digos di Pavia, che dopo la denuncia sui social, ...

Picchiati da Picchiati da skinheads - la denuncia online di 5 immigrati a Pavia : 'Chiedo umilmente scusa a uno dei venti militanti di casapound/forza nuova a cui poche ore fa ho strappato il cappuccio mentre gonfiavano la faccia a me e altri 5 miei amici in centro a Pavia e sotto ...

Picchiati da Picchiati da skinheads - la denuncia online di 5 immigrati a Pavia? : "Chiedo umilmente scusa a uno dei venti militanti di casapound/forza nuova a cui poche ore fa ho strappato il cappuccio mentre gonfiavano la faccia a me e altri 5 miei amici in centro a Pavia e sotto le telecamere dopo una serata in discoteca, se fossi interessato a riprendertelo scrivimi in privato". Parte da questo post di Salem Bikarbas sulla sua pagina facebook, l'indagine della Digos di Pavia, che dopo la denuncia sui social, ...