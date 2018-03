Parlamento | Di Maio | continui contatti | spero ampio consenso per presidenti

Di Maio : “Sogno un Parlamento a misura di cittadino. Primo passo sarà abolizione dei vitalizi” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, annuncia che il Primo provvedimento che intende proporre in parlamento sarò l'abolizione dei vitalizi, vecchio cavallo di battaglia pentastellato: "Qualche mese fa siamo arrivati a un passo dall’eliminarli, e ora vogliamo andare fino in fondo. Possiamo agire direttamente sul bilancio della Camera, e un Presidente del MoVimento 5 Stelle spianerebbe la strada a questo traguardo".Continua a ...

Parlamento : Di Maio - non ci interessano poltrone ma che funzioni al meglio : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “In questi giorni ci vedete impegnati in un dialogo non semplice per proporre i presidenti del Senato e della Camera. La scelta delle persone che ricopriranno questi incarichi è cruciale. Stiamo parlando della seconda e della terza carica dello Stato, e soprattutto stiamo parlando degli arbitri che dovranno dirigere la partita dell’approvazione di buone leggi”. Lo scrive Luigi Di Maio sul blog ...

Parlamento : Di Maio - non ci interessano poltrone ma che funzioni al meglio (2) : (AdnKronos) – “Il nostro primo obiettivo – prosegue Di Maio – è che Camera e Senato lavorino nelle migliori condizioni possibili: maggiore è la qualità del lavoro del Parlamento, migliori saranno le leggi. C’è un esempio che, in negativo, ci dà perfettamente la misura di questo: ricordate il decreto IMU-Bankitalia, in cui il governo regalò 7,5 miliardi alle banche? Era il 2014. Applicando la cosiddetta ...

Parlamento : Di Maio - presidente Camera M5S spianerebbe strada stop vitalizi : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Il prossimo obiettivo è abolire i vitalizi. Qualche mese fa siamo arrivati a un passo dall’eliminarli, e ora vogliamo andare fino in fondo. Gli uffici di Presidenza regolano la vita dei parlamentari. Possiamo agire direttamente sul bilancio della Camera, e un presidente del MoVimento 5 Stelle spianerebbe la strada a questo traguardo”. Lo scrive sul blog delle Stelle il capo politico e ...

Parlamento : Rosato - mia previsione? Di Maio presidente Camera : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – “La mia previsione? Di Maio presidente della Camera”. Lo ha detto Ettore Rosato a Piazza Pulita sulla partita della presidenza delle Camere. L'articolo Parlamento: Rosato, mia previsione? Di Maio presidente Camera sembra essere il primo su Meteo Web.

Luigi Di Maio ha scelto i capigruppo al Parlamento del M5S : Stavolta niente elezione dei capigruppo da parte dei parlamentari e soprattutto niente rotazione, sembra The post Luigi Di Maio ha scelto i capigruppo al Parlamento del M5S appeared first on Il Post.

Parlamento - M5s al governo con centrodestra?/ Prove di accordo per le presidenze con Di Maio : gli scenari : Parlamento, M5s al governo con centrodestra? Prove di accordo per le presidenze con Di Maio: gli scenari e le ultime notizie sul post-elezioni politiche.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:09:00 GMT)

M5S - Di Maio gasa neoeletti : 'Saremo lampadina che illumina Parlamento' : A chi gli chiede se ci sia timore per l'inesperienza dei neoeletti, l'ex direttore di SkyTg24 Emilio Carelli - anche lui fra le new entry - replica: 'No, c'è una linea politica'. Quindi la promessa ...

Di Maio ai neoeletti M5s : 'Noi una lampadina gialla in Parlamento' : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio all'assemblea dei neoeletti M5s in Parlamento. Il leader ...

Movimento 5 Stelle - Di Maio incontra i neoeletti. "Illumineremo il Parlamento" : Giulia Grillo e Danilo Toninelli nominati capigruppo di Camera e Senato Movimento 5 Stelle, ecco il piano B , se mancano i numeri, Reddito di cittadinanza, requisiti , e costo, . Come funziona la ...

Di Maio ai parlamentari M5s : saremo lampadina gialla Parlamento : Roma, 9 mar. , askanews, 'Oggi è una giornata dedicata a tutti noi portavoce M5S di Camera e Senato. Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei ...

M5s : Di Maio tra gli eletti : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento" : All'Hotel dei Principi gli oltre 330 eletti. "Andiamo al governo, devono per forza passare da noi" ripete Luigi Di Maio

Di Maio : 5S illuminerà Parlamento con interesse ed esigenze cittadini : Roma – Di Maio: saremo lampadina che illuminerà Parlamento Roma – Di seguito le parole di Luigi Di Maio (M5S). “Oggi è una giornata dedicata... L'articolo Di Maio: 5S illuminerà Parlamento con interesse ed esigenze cittadini proviene da Roma Daily News.

Di Maio ai parlamentari M5s : saremo lampadina gialla Parlamento : Roma, 9 mar. , askanews, - "Oggi è una giornata dedicata a tutti noi portavoce M5S di Camera e Senato. Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei ...