Parco di Colle Oppio | pattuglia della Polizia Locale arresta pusher

(Di sabato 17 marzo 2018) Nell'ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio, gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbanadi Roma Capitale hanno tratto in arresto K. I., pregiudicato di 20 anni senza fissa dimora di nazionalità malese, responsabile di spaccio di sostanza stupefacente. E' quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio in via del Monte.